Кобахидзе: Украина и Молдова запретили политические партии и намного опережают нас – мы намерены их догнать
У нас есть очень хороший пример — Украина и Молдова — Они запретили политические партии и сравнительно намного опережают нас — Поэтому мы намерены их догнать, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на саммите по вопросам расширения Европейского союза, организованном Euronews в Брюсселе.
На саммите по вопросам расширения ЕС, организованном Euronews, журналист Мария Тадео задала премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе вопрос о запрете политических партий.
«У нас есть очень хороший пример — Украина и Молдова. Они запретили политические партии и сравнительно намного опережают нас. Поэтому мы намерены их догнать. Европейский подход порой абсурден, поскольку у нас есть пример Украины. Там запретили 18 политических партий», — заявил Ираклий Кобахидзе.
На вопрос о том, считает ли он, что этот вопрос создаст проблему, если Грузия хочет продолжить переговоры, Ираклий Кобахидзе ответил, что «предлагает европейским бюрократам давать правовые комментарии».
«Дело находится в Конституционном суде. Мы обратились в Конституционный суд по вопросу конституционности определённых политических партий, примерно пяти оппозиционных партий. Это правовое дело. Мы предлагаем европейским бюрократам давать правовые комментарии. Однако никто не делает правовых комментариев, они дают только политические оценки. Таким образом они вмешиваются в работу независимой судебной системы Грузии, что противоречит европейским стандартам», — отметил Кобахидзе.
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