У нас есть очень хороший пример — Украина и Молдова — Они запретили политические партии и сравнительно намного опережают нас — Поэтому мы намерены их догнать, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на саммите по вопросам расширения Европейского союза, организованном Euronews в Брюсселе.

На саммите по вопросам расширения ЕС, организованном Euronews, журналист Мария Тадео задала премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе вопрос о запрете политических партий.

«У нас есть очень хороший пример — Украина и Молдова. Они запретили политические партии и сравнительно намного опережают нас. Поэтому мы намерены их догнать. Европейский подход порой абсурден, поскольку у нас есть пример Украины. Там запретили 18 политических партий», — заявил Ираклий Кобахидзе.