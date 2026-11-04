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Грузия Online
Политика

Демократы получили контроль над Сенатом в США

Благодаря неожиданной победе в Айове демократы укрепили контроль над Сенатом, передает Reuters.

Стоит отметить, что демократы одержали победу в нескольких ключевых штатах, считающихся оплотом республиканцев, включая Техас, Южную Каролину, Канзас и Огайо. В результате они получили в Сенате еще шесть мест.

Согласно текущим прогнозам, демократы будут контролировать обе палаты Конгресса.

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