Демократы получили контроль над Сенатом в США
Благодаря неожиданной победе в Айове демократы укрепили контроль над Сенатом, передает Reuters.
Стоит отметить, что демократы одержали победу в нескольких ключевых штатах, считающихся оплотом республиканцев, включая Техас, Южную Каролину, Канзас и Огайо. В результате они получили в Сенате еще шесть мест.
Согласно текущим прогнозам, демократы будут контролировать обе палаты Конгресса.
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