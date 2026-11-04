Действия правительства Грузии создают угрозу безвизовому режиму — отчет Еврокомиссии
Редактор европейского бюро «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» [RFE/RL] Рикард Йозвяк пишет в X о грузинской части отчета Еврокомиссии по расширению. По информации Йозвяка, в отчете, который должен быть опубликован сегодня, 4 ноября, указано, что действия правительства Грузии создают угрозу безвизовому режиму.
«Главная линия из отчета по расширению 2026 года: власти не учли обеспокоенность относительно состояния демократии и фундаментальных прав в стране, что повлекло за собой приостановку безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов, а это, в свою очередь, создает угрозу безвизовому режиму в целом», — пишет Йозвяк.
Кроме того, по оценке Еврокомиссии, демократический откат в Грузии продолжается, и вновь повторена оценка того, что страна сохраняет статус кандидата лишь на бумаге.
«Отчет по расширению 2026 года: откат в основных сферах продолжается, что указывает на то, что Грузия лишь формально сохраняет статус кандидата и упускает те возможности, которые предусматривают статус кандидата и предвступительный этап», — пишет Йозвяк.
В Брюсселе Еврокомиссия сегодня представит «Пакет расширения 2026 года». Пакет включает коммюнике по расширению и отчеты, в которых отражен прогресс стран-кандидатов и потенциальных кандидатов — Черногории, Албании, Украины, Республики Молдова, Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Косово, Турции и Грузии — на пути к Евросоюзу. В пакете оценен процесс проведения реформ, необходимых для членства в ЕС, каждым государством-кандидатом.
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