Германия лидирует среди стран, из которых возвращают граждан Грузии по реадмиссии

За три квартала 2026 года (январь–сентябрь) в рамках реадмиссии из стран Евросоюза было выдано согласие на возвращение 2 156 граждан Грузии. По статистическим данным Министерства внутренних дел, за этот период в общей сложности было рассмотрено 2 184 заявления о реадмиссии, из которых отказ последовал лишь в 28 случаях.

По кварталам данные распределились следующим образом:

I квартал: из 698 рассмотренных заявлений согласие выдано на 692 лица (отказ — 6);

из 698 рассмотренных заявлений согласие выдано на 692 лица (отказ — 6); II квартал: из 733 рассмотренных заявлений согласие выдано на 719 лиц (отказ — 14);

из 733 рассмотренных заявлений согласие выдано на 719 лиц (отказ — 14); III квартал: из 753 рассмотренных заявлений согласие выдано на 745 лиц (отказ — 8).

По суммарным данным за 9 месяцев по количеству реадмиссированных лиц вновь лидирует Германия, на возвращение из которой согласие было выдано в отношении 1 053 граждан (что составляет почти 49% от общего показателя за 9 месяцев).