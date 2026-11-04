Германия лидирует среди стран, из которых возвращают граждан Грузии по реадмиссии
За три квартала 2026 года (январь–сентябрь) в рамках реадмиссии из стран Евросоюза было выдано согласие на возвращение 2 156 граждан Грузии. По статистическим данным Министерства внутренних дел, за этот период в общей сложности было рассмотрено 2 184 заявления о реадмиссии, из которых отказ последовал лишь в 28 случаях.
По кварталам данные распределились следующим образом:
- I квартал: из 698 рассмотренных заявлений согласие выдано на 692 лица (отказ — 6);
- II квартал: из 733 рассмотренных заявлений согласие выдано на 719 лиц (отказ — 14);
- III квартал: из 753 рассмотренных заявлений согласие выдано на 745 лиц (отказ — 8).
По суммарным данным за 9 месяцев по количеству реадмиссированных лиц вновь лидирует Германия, на возвращение из которой согласие было выдано в отношении 1 053 граждан (что составляет почти 49% от общего показателя за 9 месяцев).
Перечень европейских стран, откуда за 9 месяцев 2026 года возвращено наибольшее количество граждан Грузии:
- Германия — 1 053 лица;
- Франция — 342 лица;
- Ирландия — 187 лиц;
- Греция — 115 лиц;
- Италия — 90 лиц;
- Польша — 68 лиц;
- Великобритания — 62 лица;
- Швейцария — 57 лиц;
- Испания — 48 лиц;
- Бельгия — 36 лиц.
В небольшом количестве граждане были возвращены также из Нидерландов (19), Дании (19), Австрии (18), Болгарии (10), Чехии (8), Швеции (6), Венгрии (6) и других стран-членов Евросоюза.
Для сравнения, в прошлом, 2025 году из Европы в рамках реадмиссии было возвращено 3 437 безразрешительно проживавших граждан Грузии.
Соглашение между Грузией и Европейским союзом «О реадмиссии лиц, проживающих без разрешения» вступило в силу 1 марта 2011 года. На основании соглашения осуществляется возвращение граждан Грузии, нелегально проживающих на территории Евросоюза. Все транспортные расходы, связанные с реадмиссией и транзитом, покрывает запрашивающее государство.
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