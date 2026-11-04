Заявленное стремление властей Грузии к вступлению в ЕС в корне противоречило их систематическому участию во враждебной, анти европейской риторике — Отчет ЕК
В отчетный период между Евросоюзом и Грузией не состоялось ни одной политической встречи на высоком уровне, говорится в докладе Еврокомиссии, который должен быть опубликован сегодня.
«Заявленное стремление властей к вступлению в Евросоюз в корне противоречило их систематическому участию во враждебной, анти европейской риторике, распространении манипулятивных нарративов и теорий заговора, а также подрыву ценностей Евросоюза и игнорированию реализации ключевых реформ, связанных с ЕС.
Заявление премьер-министра в ноябре 2024 года о том, что правительство до 2028 года не будет предпринимать шагов в направлении открытия переговоров о вступлении в Евросоюз, противоречит приоритетам, определенным Конституцией и правительственной программой на 2025–2028 годы. Это также резко расходится с широкой поддержкой вступления в Евросоюз со стороны граждан Грузии.
Координация процесса интеграции в Евросоюз формально по-прежнему оставалась в компетенции Генерального директората по вопросам интеграции в ЕС Министерства иностранных дел. Комитет по интеграции в ЕС парламента сохранил надзорные функции. В отчетный период между Евросоюзом и Грузией не состоялось ни одной политической встречи на высоком уровне», — говорится в докладе Еврокомиссии, который должен быть опубликован сегодня.
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