Заявленное стремление властей Грузии к вступлению в ЕС в корне противоречило их систематическому участию во враждебной, анти европейской риторике — Отчет ЕК

В отчетный период между Евросоюзом и Грузией не состоялось ни одной политической встречи на высоком уровне, говорится в докладе Еврокомиссии, который должен быть опубликован сегодня.

«Заявленное стремление властей к вступлению в Евросоюз в корне противоречило их систематическому участию во враждебной, анти европейской риторике, распространении манипулятивных нарративов и теорий заговора, а также подрыву ценностей Евросоюза и игнорированию реализации ключевых реформ, связанных с ЕС.

Заявление премьер-министра в ноябре 2024 года о том, что правительство до 2028 года не будет предпринимать шагов в направлении открытия переговоров о вступлении в Евросоюз, противоречит приоритетам, определенным Конституцией и правительственной программой на 2025–2028 годы. Это также резко расходится с широкой поддержкой вступления в Евросоюз со стороны граждан Грузии.

Координация процесса интеграции в Евросоюз формально по-прежнему оставалась в компетенции Генерального директората по вопросам интеграции в ЕС Министерства иностранных дел. Комитет по интеграции в ЕС парламента сохранил надзорные функции. В отчетный период между Евросоюзом и Грузией не состоялось ни одной политической встречи на высоком уровне», — говорится в докладе Еврокомиссии, который должен быть опубликован сегодня.