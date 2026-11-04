Грузия должна предпринять срочные шаги для освобождения всех лиц, незаконно лишённых свободы — Отчет ЕК

Поправки, внесённые в октябре 2025 года и марте 2026 года в закон „О политических объединениях граждан“, закон „О грантах“, Уголовный кодекс и связанное с ними законодательство, значительно расширили ограничительную правовую базу, регулирующую деятельность гражданского общества, политическое участие и иностранное финансирование в Грузии.

«Права человека подверглись существенным ограничениям и нарушениям в результате принятия всё более репрессивных законов, посягающих на основные права и свободы, в частности свободу выражения мнений, собраний и объединений, а также принципы равенства и недискриминации.

“Грузия должна предпринять срочные шаги для освобождения всех лиц, незаконно лишённых свободы, в том числе политиков, журналистов и активистов”, – говорится в докладе Еврокомиссии, который должен быть опубликован сегодня.

Венецианская комиссия в нескольких своих заключениях отметила, что эти поправки, наряду с ранее принятыми ограничительными мерами, устанавливают непропорциональные и неоправданные ограничения фундаментальных прав и политических свобод граждан Грузии, особенно свободы объединений и выражения мнений, что противоречит международным стандартам», — говорится в докладе.

По имеющейся информации, в докладе также отмечается, что в мае 2026 года генеральный прокурор предъявил обвинения пяти сотрудникам правоохранительных органов в превышении должностных полномочий и применении насилия во время демонстраций 2024 года.

«Однако большинство зафиксированных случаев пыток и жестокого обращения со стороны правоохранительных органов по-прежнему остаются нерасследованными.

В августе президент помиловал нескольких лиц, незаконно задержанных в связи с протестными акциями 2024–2025 годов. Помилование было предоставлено после того, как они признали свою вину. Несмотря на это, многие другие лица по-прежнему остаются под стражей. Чрезмерное применение предварительного заключения и назначение несоразмерных наказаний оказывают серьёзное влияние на право на справедливое судебное разбирательство», — говорится в докладе.

Кроме того, согласно имеющейся информации, в докладе отмечается, что уровень выполнения рекомендаций Народного защитника государственными ведомствами по-прежнему остаётся очень низким.

«Решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) исполняются ненадлежащим образом. Это касается системных и структурных проблем, связанных с судебной системой, пенитенциарной системой, правоохранительными органами, а также защитой от дискриминации.

Рекомендации Еврокомиссии за прошлый год не выполнены и остаются в силе. В сложившейся ситуации Грузия должна предпринять срочные шаги для того, чтобы освободить всех незаконно задержанных лиц, в том числе политиков, журналистов и активистов», — говорится в докладе Еврокомиссии, который должен быть опубликован сегодня.