Глава МИД Грузии: Мы готовы к переговорам и диалогу с Евросоюзом по всем вопросам
“Когда акцент делается на политике расширения ЕС и Грузия получает приглашение, это означает, что в Брюсселе, в Евросоюзе, есть заинтересованность в том, чтобы в определённой степени выслушать Грузию”, – заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
«Когда акцент делается на политике расширения ЕС и Грузия получает приглашение, это означает, что в Брюсселе, в Евросоюзе, есть заинтересованность в том, чтобы в определённой степени выслушать Грузию. Это была хорошая возможность для премьер-министра Грузии, и приглашение было использовано для участия в организованном Euronews мероприятии, посвящённом теме расширения Евросоюза.
Формат не позволяет уделить внимание всем вопросам. Однако на вопросы, которые были заданы, грузинская сторона дала ответы. Самое главное, была озвучена позиция грузинской стороны относительно диалога. Нам необходим открытый разговор с Евросоюзом по всем вопросам, которые ЕС считает проблемными или которые имеют для него значение в рамках этого процесса. Грузинская сторона ещё раз подтвердила свою позицию: мы готовы к разговору и диалогу с Евросоюзом по всем вопросам, которые могут быть включены в повестку наших отношений», — заявила Бочоришвили.
Кроме того, Бочоришвили отметила, что Грузия на законодательном уровне приняла соответствующие меры, направленные на укрепление государственных институтов, обеспечение стабильности и мира в стране.
«Посмотрите, что происходит, в том числе во многих европейских городах, и сколько вопросов возникает относительно прочности институтов. Давайте спросим любую страну — члена ЕС, нуждается ли Европа, Евросоюз или любая отдельная страна в сильных институтах для обеспечения стабильности, в том числе в сильных правоохранительных органах. Поэтому, когда мы говорим об основах, давайте посмотрим на события, происходящие сегодня, и на то, насколько Грузия, как и другие страны, нуждается в сильных институтах.
Мы сделали всё необходимое на законодательном уровне, когда парламент принимал законы, необходимые для стабильности нашей страны, укрепления государственных институтов и, в конечном итоге, обеспечения мира в нашей стране», — заявила министр иностранных дел.
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