Глава МИД Грузии: Мы готовы к переговорам и диалогу с Евросоюзом по всем вопросам

“Когда акцент делается на политике расширения ЕС и Грузия получает приглашение, это означает, что в Брюсселе, в Евросоюзе, есть заинтересованность в том, чтобы в определённой степени выслушать Грузию”, – заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

«Когда акцент делается на политике расширения ЕС и Грузия получает приглашение, это означает, что в Брюсселе, в Евросоюзе, есть заинтересованность в том, чтобы в определённой степени выслушать Грузию. Это была хорошая возможность для премьер-министра Грузии, и приглашение было использовано для участия в организованном Euronews мероприятии, посвящённом теме расширения Евросоюза.

Формат не позволяет уделить внимание всем вопросам. Однако на вопросы, которые были заданы, грузинская сторона дала ответы. Самое главное, была озвучена позиция грузинской стороны относительно диалога. Нам необходим открытый разговор с Евросоюзом по всем вопросам, которые ЕС считает проблемными или которые имеют для него значение в рамках этого процесса. Грузинская сторона ещё раз подтвердила свою позицию: мы готовы к разговору и диалогу с Евросоюзом по всем вопросам, которые могут быть включены в повестку наших отношений», — заявила Бочоришвили.