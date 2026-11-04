Гахария: Ираклий Кобахидзе в Брюсселе проявил полную некомпетентность и оторванность от реальности
Вчера в Брюсселе Ираклий Кобахидзе публично проявил то, что в Грузии все давно знают и что теперь увидела и Европа: полную некомпетентность и абсолютную оторванность от реальности, — пишет в социальной сети лидер партии «Гахария за Грузию» Георгий Гахария.
По его утверждению, «Грузинская мечта» открыто признает, что у них нет никакого плана и они не собираются менять поведение.
«Они давно обвиняют Брюссель в заведение отношений в тупик, однако теперь уже действительно тревожно то, что они открыто признают — у них нет никакого плана и они не собираются менять поведение; они просто ждут, что изменится Брюссель и все политическое руководство Евросоюза», — пишет Гахария.
По его словам, европейское будущее Грузии взято в заложники авторитарным, некомпетентным режимом, который борется с европейскими ценностями.
«Европейское будущее Грузии взято в заложники авторитарным, некомпетентным режимом, который борется с европейскими ценностями и, в то же время, требует, чтобы Евросоюз подчинился его правилам», — пишет Гахария.
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