Папуашвили встретился с президентом Кыргызской Республики

На встрече обсуждались двусторонние отношения и сотрудничество в рамках международных организаций.

Стороны отметили дружественный характер отношений между Грузией и Кыргызстаном.

Особое внимание было уделено преимуществам полного использования потенциала Среднего коридора. В этом контексте стороны обсудили стратегически важные проекты, такие как железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан и глубоководный порт Анаклия.

Была подчеркнута важность сотрудничества между парламентами с целью формирования соответствующей законодательной базы.

Встреча состоялась в рамках официального визита Шалвы Папуашвили в Кыргызскую Республику.

В состав парламентской делегации Грузии входят: Илия Инджия — заместитель председателя парламента Грузии; Давид Матикашвили — председатель Комитета по процедурным вопросам и руководитель парламентской группы дружбы Грузия — Кыргызстан; Давид Шеразадишвили — заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству; Георгий Чкония — депутат парламента и член парламентской группы дружбы Грузия — Кыргызстан.