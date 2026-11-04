Папуашвили встретился с президентом Кыргызской Республики
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.
Стороны отметили дружественный характер отношений между Грузией и Кыргызстаном.
На встрече обсуждались двусторонние отношения и сотрудничество в рамках международных организаций.
Особое внимание было уделено преимуществам полного использования потенциала Среднего коридора. В этом контексте стороны обсудили стратегически важные проекты, такие как железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан и глубоководный порт Анаклия.
Была подчеркнута важность сотрудничества между парламентами с целью формирования соответствующей законодательной базы.
Встреча состоялась в рамках официального визита Шалвы Папуашвили в Кыргызскую Республику.
В состав парламентской делегации Грузии входят: Илия Инджия — заместитель председателя парламента Грузии; Давид Матикашвили — председатель Комитета по процедурным вопросам и руководитель парламентской группы дружбы Грузия — Кыргызстан; Давид Шеразадишвили — заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству; Георгий Чкония — депутат парламента и член парламентской группы дружбы Грузия — Кыргызстан.
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