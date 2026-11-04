Махашвили: Доклад Еврокомиссии не представляет никакого видения будущего Грузии
“Доклад Еврокомиссии похож на документ, написанный очень разгневанным человеком, который много копался, много старался, но так и не смог добиться того, чего хотел”, – заявил председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили.
По его словам, в документе Еврокомиссии нет ничего нового — это собрание и объединение старых обвинений, которые звучали на протяжении последних месяцев.
«Поэтому этот документ не имеет для нас дополнительной или новой ценности. Что касается методологии, документ подготовлен в одностороннем порядке, одной стороной. Никакой коммуникации с Грузией, министерствами или экспертами не было. То есть того, что в нормальных условиях происходило в отношении других стран-кандидатов, в случае с Грузией не было. Соответственно, доклад не может быть сбалансированным и объективным.
Это доклад, написанный в одностороннем порядке пятью-шестью людьми из брюссельских окон или кабинетов, в котором совершенно не представлена позиция Грузии.
Что касается содержания, здесь, конечно, немало абсурдных заявлений. Чего стоит хотя бы упоминание „произвольно задержанных лиц“. Общество прекрасно увидело, что в Европе людей такого типа, совершающих подобные преступления, судят по обвинению в убийстве, тогда как в Грузии их называют „произвольно задержанными лицами“ и требуют от грузинских властей их освобождения», — заявил Леван Махашвили.
По словам председателя комитета, двойные стандарты очевидны.
«Мы готовы вернуться к диалогу, в том числе в рамках тех форматов, которые важны для того, чтобы подобные доклады были объективными, сбалансированными и подготовленными на экспертном уровне. Самое главное — восстановить диалог на политическом уровне.
Если у Брюсселя есть какие-либо вопросы относительно конкретных законов и шагов, предпринятых государством, мы дадим исчерпывающие ответы на всё — подробно и обстоятельно, а не поверхностно и с использованием Google», — заявил Леван Махашвили.
Напомним, что в докладе Еврокомиссии, который должен быть опубликован сегодня, среди прочего, говорится: «Президент помиловал нескольких человек, которые были незаконно задержаны в связи с акциями протеста в Грузии и признали свою вину, однако многие другие по-прежнему остаются под стражей».
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