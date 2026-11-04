Махашвили: Доклад Еврокомиссии не представляет никакого видения будущего Грузии

“Доклад Еврокомиссии похож на документ, написанный очень разгневанным человеком, который много копался, много старался, но так и не смог добиться того, чего хотел”, – заявил председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили.

По его словам, в документе Еврокомиссии нет ничего нового — это собрание и объединение старых обвинений, которые звучали на протяжении последних месяцев.

«Поэтому этот документ не имеет для нас дополнительной или новой ценности. Что касается методологии, документ подготовлен в одностороннем порядке, одной стороной. Никакой коммуникации с Грузией, министерствами или экспертами не было. То есть того, что в нормальных условиях происходило в отношении других стран-кандидатов, в случае с Грузией не было. Соответственно, доклад не может быть сбалансированным и объективным.