Здравоохранение Грузии на 77-м месте в мировом рейтинге Numbeo
Согласно данным международной платформы Numbeo за середину 2026 года, Грузия набрала 56,46 балла в индексе здравоохранения, заняв 77-е место в мировом рейтинге.
Индекс оценивает качество и доступность медицинских услуг. При его расчёте учитываются квалификация врачей, скорость обслуживания, оснащённость медицинских учреждений, стоимость лечения и отзывы пациентов.
Как выглядит ситуация в регионе?
По показателям Numbeo, среди Грузии и соседних стран рейтинг распределился следующим образом:
Турция — 71,34 балла
Россия — 61,69 балла
Армения — 59,99 балла
Грузия — 56,46 балла
Азербайджан — 49,02 балла
Таким образом, Грузия уступает Турции, России и Армении, но опережает Азербайджан.
Страны с лучшими показателями здравоохранения в мире:
Тайвань — 87,07 балла
Южная Корея — 82,96 балла
Япония — 79,85 балла
Самые низкие показатели в рейтинге:
Сирия — 35,70 балла
Венесуэла — 39,42 балла
Бангладеш — 42,12 балла
Что показывают результаты рейтинга?
Позиция Грузии указывает на сохраняющийся разрыв между качеством и доступностью медицинских услуг в стране и показателями государств, занимающих более высокие позиции. Особенно важно, что оценка учитывает не только профессиональный уровень медицинского персонала и оснащённость клиник, но и финансовую доступность лечения для населения.
При этом индекс Numbeo основан на пользовательских оценках и не заменяет комплексный анализ официальной медицинской статистики. Тем не менее он позволяет оценить восприятие системы здравоохранения самими пациентами и выявить направления, требующие дальнейшего развития.
Для Грузии ключевой задачей остаётся повышение качества медицинского обслуживания, расширение доступности квалифицированной помощи и снижение финансовой нагрузки на пациентов. Именно эти факторы во многом определяют реальную эффективность системы здравоохранения и её конкурентоспособность на международном уровне.
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