Марта Кос: В Грузии правящая партия продолжает подрывать европейский путь
В Грузии правящая партия продолжает подрывать европейский путь страны посредством непрерывных атак на демократические принципы, верховенство закона и фундаментальные права, — об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, представляя пакет расширения на 2026 год в Европейском парламенте.
По ее словам, в стране еще больше ограничилось гражданское пространство.
«Попытки запретить основные оппозиционные партии создают серьезную угрозу для основ демократии Грузии. Поскольку процесс присоединения фактически приостановлен, политика расширения Евросоюза на данном этапе больше не может быть центральной рамкой отношений ЕС и Грузии.
Ответственность за изменение ситуации и начало нового этапа полностью лежит на властях Грузии. Однако, хочу подчеркнуть, что европейский путь Грузии по-прежнему открыт, если власти Грузии изменят курс. Мы поддерживаем европейские устремления грузинского народа», — отметила Марта Кос.
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