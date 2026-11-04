Бочоришвили считает приглашение премьера в Брюссель проявлением интереса ЕС выслушать Грузию

По словам Маки Бочоришвили, с грузинской стороны была озвучена позиция страны о важности диалога с Евросоюзом и готовности к открытому разговору по всем вопросам.

«Когда на Euronews делается особый акцент на политике расширения и Грузия приглашена, это важно, и указывает на то, что в Брюсселе есть интерес, в Евросоюзе есть интерес, в определенной степени, выслушать Грузию. Это, конечно, была хорошая возможность для премьер-министра Грузии, и это приглашение было использовано для того, чтобы мы приняли участие в мероприятии, посвященном теме расширения ЕС и организованном Euronews», — заявила Мака Бочоришвили.

По заявлению вице-премьера, министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили, мероприятие в Брюсселе, организованное Euronews и посвященное политике расширения ЕС, было значительной возможностью для Грузии еще раз зафиксировать готовность к диалогу и открытому разговору с Евросоюзом.

«Нам нужен открытый разговор с Евросоюзом по всем тем вопросам, которые, можно сказать, кажутся проблемными Евросоюзу. Исходя из этого, было важно, что с грузинской стороны еще раз была зафиксирована наша позиция касательно открытости и готовности к тому, что мы готовы говорить с Евросоюзом, к диалогу по всем вопросам, которые могут стоять на повестке дня наших отношений», — отметила Мака Бочоришвили.

Мака Бочоришвили также говорила об отчете по Грузии, который представит Еврокомиссия. По ее словам, грузинская сторона предоставила Евросоюзу всю необходимую информацию для подготовки отчета, однако неизвестно, как эта информация будет использована и отражена в документе.

По словам вице-премьера, отчет Еврокомиссии в определенной степени опирается на повестку дня ассоциации, в рамках которой диалог — это возможность полноценной оценки процессов, происходящих в стране, и отношений между Грузией и ЕС. По заявлению министра, отсутствие диалога со стороны Евросоюза как на техническом, так и на политическом уровне делает невозможным проведение правильного анализа.

«Еще одна вещь, о которой стоит сказать, заключается в том, что этот отчет в некотором роде опирается на повестку дня ассоциации. Диалог в рамках ассоциации — это возможность хорошо оценить все процессы, происходящие в стране или в отношениях между ЕС и Грузией. И в условиях, когда со стороны Евросоюза нет диалога ни на одном уровне — ни на техническом, ни на политическом, разумеется, фактически невозможно, чтобы Евросоюз и Еврокомиссия сделали правильный анализ и правильные оценки относительно процессов, происходящих в стране», — отметила Мака Бочоришвили.

По словам Бочоришвили, важно, насколько Евросоюз готов объективно оценить прогресс, достигнутый Грузией, и обеспечить развитие отношений со страной, основанных на реальной информации и диалоге.

«Однако насколько есть к этому желание — еще один вопрос, который у нас есть. Готов ли Евросоюз к тому, чтобы объективно оценить тот прогресс, который есть у страны. В прошлом году мы видели, что Евросоюз вообще не сделал оценки по экономическому направлению, что еще раз означало, что Евросоюз не готов к тому, чтобы увидеть прогресс, в направлении которого развивается страна. Посмотрим, подождем отчета, каким он будет, и затем сможем оценить те тенденции, которые есть в Брюсселе по отношению к Грузии», — отметила Мака Бочоришвили.