Еврокомиссия: Попытка запрета оппозиционных партий угрожает основам демократии в стране

В Грузии за отчетный период состояние демократии вновь ухудшилось, что было обусловлено нарастающей эрозией демократических институтов, растущей концентрацией власти, усилением репрессий против гражданских и политических свобод, дальнейшим сужением гражданского пространства, а также распространением враждебной риторики и дезинформации против ЕС, — отмечается в докладе по Грузии, подготовленном в рамках пакета расширения Еврокомиссии за 2026 год.

«Попытки запретить основные оппозиционные партии в рамках протекающего в Конституционном суде дела создают угрозу основам демократии в стране. Власти не предприняли шагов для реформирования общей рамки избирательной системы в соответствии с рекомендациями, выдаваемыми в течение долгого времени», — сказано в документе.

Согласно отчету, в октябре 2025 года муниципальные выборы прошли в «резко поляризованной и репрессивной среде, что серьезно пошатнуло конкурентоспособность и прозрачность избирательного процесса».