Среда, 4 ноября 2026 · Тбилиси
Грузия Online
Политика

Еврокомиссия: Попытка запрета оппозиционных партий угрожает основам демократии в стране

В Грузии за отчетный период состояние демократии вновь ухудшилось, что было обусловлено нарастающей эрозией демократических институтов, растущей концентрацией власти, усилением репрессий против гражданских и политических свобод, дальнейшим сужением гражданского пространства, а также распространением враждебной риторики и дезинформации против ЕС, — отмечается в докладе по Грузии, подготовленном в рамках пакета расширения Еврокомиссии за 2026 год.

«Попытки запретить основные оппозиционные партии в рамках протекающего в Конституционном суде дела создают угрозу основам демократии в стране. Власти не предприняли шагов для реформирования общей рамки избирательной системы в соответствии с рекомендациями, выдаваемыми в течение долгого времени», — сказано в документе.

Согласно отчету, в октябре 2025 года муниципальные выборы прошли в «резко поляризованной и репрессивной среде, что серьезно пошатнуло конкурентоспособность и прозрачность избирательного процесса».

Как отмечается в отчете, факторами, обусловившими эту среду, были: законодательные изменения, дававшие преимущество правящей партии; бойкот выборов со стороны большинства оппозиционных партий; недостаточность беспристрастности у избирательной администрации; запугивание избирателей; а также отсутствие БДИПЧ/ОБСЕ и надежных местных наблюдателей.

В то же время в документе подчеркивается, что большинству лидеров оппозиции в настоящее время либо предъявлены уголовные обвинения, либо они находятся в эмиграции или в заключении.

«Парламентский надзор по-прежнему ограничен, а власть исполнительных структур еще более возросла. Политическая поляризация углубилась, а демократический плюрализм еще больше ухудшился. Большинству лидеров оппозиции в настоящее время либо предъявлены уголовные обвинения, либо они находятся в эмиграции или в заключении. Женщины все менее представлены на публичных должностях», — отмечается в докладе.

Ещё в разделе «Политика» Все →