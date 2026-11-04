«Коалиция по адвокатированию медиа»: иск Беры Иванишвили против Pirveli и Formula — попытка давления

«Коалиция по адвокатированию медиа» считает, что судебный иск сына основателя «Грузинской мечты» Беры Иванишвили против телеканалов Pirveli и Formula является продолжением политики системного давления на независимые медиа со стороны семьи Бидзины Иванишвили и правящей партии «Грузинская мечта».

«Эти жалобы по своей сути явно носят характер стратегических исков против участия общественности (SLAPP), а их использование не преследует законной цели защиты репутации. Напротив, речь идёт об использовании семьёй Бидзины Иванишвили своего влияния на государственные институты, в том числе на судебную систему, для того, чтобы заставить замолчать независимые СМИ. Подобные судебные разбирательства превращаются в инструмент введения цензуры и ограничения расследований, представляющих общественную значимость, а также доступа общества к информации», — говорится в заявлении организации.

Коалиция выразила солидарность с телеканалами, а также всеми независимыми журналистами, которые продолжают выполнять свои профессиональные обязанности. В организации подчеркнули, что судебные иски и давление не должны препятствовать СМИ информировать общество.