Марта Кос: Среди стран-членов ЕС нет большинства, чтобы ввести санкции против Иванишвили, Кобахидзе и Папуашвили
В Европейском союзе нет большинства для введения санкций против Иванишвили, Кобахидзе и Папуашвили, — об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в ходе выступления перед Комитетом Европейского парламента по иностранным делам.
В частности, Кос ответила на вопрос польского депутата Европарламента Кшиштофа Брейзы, который поинтересовался, когда Евросоюз введёт санкции против Бидзины Иванишвили, Ираклия Кобахидзе, Шалвы Папуашвили и судей, выносящих политически мотивированные приговоры, что препятствует введению этих санкций и какие меры предпринимаются для преодоления этих препятствий.
«Что касается Грузии. Еврокомиссия не может вводить санкции, это находится в руках наших государств-членов, то есть [Европейского] совета.
Я согласна с вами, что мы должны что-то предпринять в этом направлении, и мы пытались это сделать. Среди 27 государств — членов ЕС нет большинства для введения санкций против упомянутых вами лиц [Иванишвили, Кобахидзе, Папуашвили, судей] и многих других», — отметила Кос.
Вместе с тем еврокомиссар заявила, что, несмотря на регресс Грузии в процессе вступления в ЕС, страна является частью повестки дня в сфере связанности, поэтому Европа пытается поддерживать взаимодействие с Грузией, однако не получает положительного ответа от её представителей.
Кроме того, Кос подчеркнула, что даже небольшое изменение в плане прогресса или сближение с тем, чего требуют от Грузии, очень помогло бы.
«Для нас очевидно, что, даже если страна движется назад в процессе вступления в ЕС, Грузия является частью повестки дня в сфере связанности. Мы пытаемся поддерживать взаимодействие с Грузией, направили множество приглашений её представителям для участия. До сих пор они не дали положительного ответа.
Мы ожидаем от [грузинского] правительства, что оно как минимум добьётся прогресса в тех направлениях, в которых больше всего страдают люди и гражданское общество. Даже небольшое изменение или сближение с тем, чего мы требуем от Грузии, очень помогло бы нам в этом отношении», — заявила Кос.
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