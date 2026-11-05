Цитлидзе: «Национальное движение» не покидало оппозиционный альянс, нас исключили из альянса
«Национальное движение» не покидало оппозиционный альянс, нас исключили из альянса, — заявила член «Национального движения» Анна Цитлидзе.
По её словам, в партии узнали об исключении после того, как на новом логотипе оппозиционного альянса не обнаружили логотип «Национального движения».
«Информация была распространена в неправильной интерпретации, и, вероятно, в этом больше наша вина, чем тех, кто её распространил, то есть журналистов. Мы не покидали альянс, вчера мы узнали, что нас исключили из альянса. Мы узнали об этом после того, как нас не оказалось на новом логотипе.
Последние несколько месяцев, особенно после особых нападок на Михаила Саакашвили, мы не проявляли активности в альянсе, но мы его не покидали. Если бы мы решили выйти из альянса, такое решение должны были бы принять политсовет и управляющий совет партии. Такого решения не принималось.
Просто утром, когда Ираклий Павленишвили выступал с традиционным комментарием для СМИ, мы увидели, что на логотипе альянса больше нет логотипа «Национального движения». Затем возник вопрос, остаёмся ли мы в альянсе, и, насколько я поняла, после этого заявили, что нас исключили из альянса. Наш ответ был таким: в последние месяцы мы и так не принимали активного участия в работе альянса», — заявила Ана Цитлидзе в эфире «ТВ Пирвели».
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