Цитлидзе: «Национальное движение» не покидало оппозиционный альянс, нас исключили из альянса

«Национальное движение» не покидало оппозиционный альянс, нас исключили из альянса, — заявила член «Национального движения» Анна Цитлидзе.

По её словам, в партии узнали об исключении после того, как на новом логотипе оппозиционного альянса не обнаружили логотип «Национального движения».

«Информация была распространена в неправильной интерпретации, и, вероятно, в этом больше наша вина, чем тех, кто её распространил, то есть журналистов. Мы не покидали альянс, вчера мы узнали, что нас исключили из альянса. Мы узнали об этом после того, как нас не оказалось на новом логотипе.