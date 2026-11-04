Павел Герчинский: Процесс вступления в Евросоюз не основан на самооценке страны-кандидата
Хочу сказать, что процесс вступления в Евросоюз не основывается на самооценке страны-кандидата, Евросоюз оценивает страну-кандидата, — заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, откликаясь на вчерашнее заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на саммите Euronews по расширению о том, что они оптимистично смотрят на изменение подходов со стороны ЕС.
По словам посла, процесс вступления основан на добровольной заявке, и, подавая добровольную заявку на членство в ЕС, страна соглашается на надзор и проверку со стороны Еврокомиссии.
«Это простая правда, это основа расширения Евросоюза. Еврокомиссия оценивает Грузию, а не наоборот. Процесс вступления основан на добровольной заявке. Подавая добровольную заявку на членство в ЕС, страна соглашается на надзор и проверку со стороны Еврокомиссии. Мы продвигаемся вперед в вопросе расширения. Есть страны-кандидаты, которые очень серьезно относятся к вопросу расширения. И вы только что слышали комиссара Кос, которая назвала Черногорию, Албанию, Украину и Молдову как лидеров. Есть также страны, которые, к сожалению, несмотря на то, что вербально выражают свой интерес, отдаляются от европейского пути и реально отступают назад от достигнутого прогресса. Это крайне прискорбно, но это суверенное решение каждой страны-кандидата», — заявил Герчинский.
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