МИД Грузии: Обеспокоены фактом, что доклад Европейской комиссии способствует усилению антигрузинских нарративов
Считаем неприемлемой попытку Европейской комиссии в своем докладе представить захватом страны правление, избранное подавляющим большинством населения, поскольку в любом демократическом обществе это является обязанностью избранного правительства перед государством и его избирателями , – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.
В заявлении МИД Грузии также упоминается совместное коммюнике по политике расширения, опубликованное Европейской комиссией.
«Вызывает тревогу тот факт, что доклад, основанный на избирательном анализе, способствует попыткам политизации правовых вопросов, что подрывает принцип верховенства права и является открытой попыткой вмешательства во внутренние дела страны.
Оценка ответных заявлений грузинских политиков на действия различных акторов, направленных против Грузии, как враждебной риторики является атакой на принцип свободы выражения мнения, подрывает доверие и наносит ущерб основам партнерства между Грузией и Европейским союзом.
Несмотря на то, что Доклад о расширении в значительной степени используется для выражения предвзятых оценок и подтверждения политических спекуляций в отношении Грузии, грузинская сторона подробно изучит доклад Европейской комиссии и представит Европейской комиссии обоснованные комментарии.
Министерство иностранных дел Грузии еще раз подтверждает готовность правительства Грузии к открытому и конструктивному диалогу с Европейским союзом на основе взаимного уважения», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Павел Герчинский: Евросоюз основан на диалоге. Диалог -это часть нашей ДНК
В Грузии правящая партия лишила диалог всякого содержания. Вы ждете, что серьезные представители институтов ЕС начнут обсуждать разъяснение «дип…
Павел Герчинский: Процесс вступления в Евросоюз не основан на самооценке страны-кандидата
Хочу сказать, что процесс вступления в Евросоюз не основывается на самооценке страны-кандидата, Евросоюз оценивает страну-кандидата, — заявил посол…
Павел Герчинский: Грузия добровольно выразила желание вступить в ЕС, и именно Грузия должна продемонстрировать нам, что она соответствует критериям членства
Представленный сегодня пакет мер по расширению показывает очень четкую картину – процесс расширения продвигается вперед. Как недавно заявили в…
Павел Герчинский: ЕС никогда не поддерживает насилие, призываю грузинских политиков и журналистов не участвовать в антиевропейской риторике
Во всеуслышание ясно повторю то, что неоднократно уже говорил: Европейский союз никогда не поддерживает насилие, вандализм, кидание «коктейлей…
Павел Герчинский: Пропаганда очернения и агитация должны прекратиться, чтобы диалог был принят
Пропаганда очернения и агитация должны прекратиться, чтобы диалог был принят, – заявил сегодня на пресс-конференции посол ЕС в Грузии Павел…
Павел Герчинский: Грузия является страной-кандидатом лишь на бумаге
Правящая партия Грузии продолжает ослаблять европейский путь страны, атакуя демократические принципы, верховенство закона и фундаментальные ценности,…