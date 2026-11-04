МИД Грузии: Обеспокоены фактом, что доклад Европейской комиссии способствует усилению антигрузинских нарративов

Считаем неприемлемой попытку Европейской комиссии в своем докладе представить захватом страны правление, избранное подавляющим большинством населения, поскольку в любом демократическом обществе это является обязанностью избранного правительства перед государством и его избирателями , – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.

В заявлении МИД Грузии также упоминается совместное коммюнике по политике расширения, опубликованное Европейской комиссией.

«Вызывает тревогу тот факт, что доклад, основанный на избирательном анализе, способствует попыткам политизации правовых вопросов, что подрывает принцип верховенства права и является открытой попыткой вмешательства во внутренние дела страны.