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Политика

МИД Грузии: Обеспокоены фактом, что доклад Европейской комиссии способствует усилению антигрузинских нарративов

Считаем неприемлемой попытку Европейской комиссии в своем докладе представить захватом страны правление, избранное подавляющим большинством населения, поскольку в любом демократическом обществе это является обязанностью избранного правительства перед государством и его избирателями , – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.

В заявлении МИД Грузии также упоминается совместное коммюнике по политике расширения, опубликованное Европейской комиссией.

«Вызывает тревогу тот факт, что доклад, основанный на избирательном анализе, способствует попыткам политизации правовых вопросов, что подрывает принцип верховенства права и является открытой попыткой вмешательства во внутренние дела страны.

Оценка ответных заявлений грузинских политиков на действия различных акторов, направленных против Грузии, как враждебной риторики является атакой на принцип свободы выражения мнения, подрывает доверие и наносит ущерб основам партнерства между Грузией и Европейским союзом.

Несмотря на то, что Доклад о расширении в значительной степени используется для выражения предвзятых оценок и подтверждения политических спекуляций в отношении Грузии, грузинская сторона подробно изучит доклад Европейской комиссии и представит Европейской комиссии обоснованные комментарии.

Министерство иностранных дел Грузии еще раз подтверждает готовность правительства Грузии к открытому и конструктивному диалогу с Европейским союзом на основе взаимного уважения», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.

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