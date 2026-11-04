Павел Герчинский: Пропаганда очернения и агитация должны прекратиться, чтобы диалог был принят
Пропаганда очернения и агитация должны прекратиться, чтобы диалог был принят, – заявил сегодня на пресс-конференции посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.
На вопрос, рассматривает ли он позицию правительства Грузии как стремление страны двигаться вперед по пути европейской интеграции или как позицию против нее, Герчинский отметил, что Европейский союз основан на диалоге.
«Диалог — часть нашей ДНК. ЕЗа моей спиной вы увидите флаги государств-членов ЕС. Мы постоянно ведем переговоры, идем на компромиссы, чтобы достичь консенсуса. Поэтому, слушая вчерашнее интервью господина Ираклия Кобахидзе на Euronews, я почувствовал, что очень позитивно, что он говорил о диалоге, диалоге и еще раз диалоге. Как члены ЕС, мы полностью поддерживаем это. Проблема в том, что за последний год правящая партия Грузии полностью исчерпала этот диалог всякого содержания. Она лишила его содержательной части. Наблюдается откат к демократии. Оказывается давление на гражданское общество. Существует угроза запрета политической оппозиции. Оказывается давление на независимые СМИ. Происходит клевета и контрпротесты против ЕС. Чего вы ожидаете от ЕС, о чем нам говорить? Вы ожидаете, что серьезные представители Европейского союза будут говорить о дефиниции (понимании, определении) «глубинного государства»? Вы действительно этого ожидаете?. Вы ожидаете от нас диалога, разговоров о „Партии глобальной войны“? Вы действительно ожидаете, что мы будем говорить о различиях между Европейским Союзом и Советским Союзом? Эта клеветническая пропаганда и агитация должны прекратиться, чтобы мы могли начать диалог», — сказал Герчинский.
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