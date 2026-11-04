В Грузии правящая партия лишила диалог всякого содержания. Вы ждете, что серьезные представители институтов ЕС начнут обсуждать разъяснение «дип стейт»? — об этом на пресс-конференции заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.

«Евросоюз основан на диалоге. Диалог -это часть нашей ДНК. За моей спиной вы видите флаги 27 стран-членов ЕС. Мы постоянно находимся в процессе переговоров и достигаем компромисса, чтобы найти консенсус.

Так что реально, когда вчера я слушал интервью господина Ираклия Кобахидзе Euronews, я почувствовал, что было очень позитивно слышать, что он упоминал диалог, диалог и диалог. Как Евросоюз, мы полностью поддерживаем диалог.