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Грузия Online
Политика

Павел Герчинский: Евросоюз основан на диалоге. Диалог -это часть нашей ДНК 

В Грузии правящая партия лишила диалог всякого содержания. Вы ждете, что серьезные представители институтов ЕС начнут обсуждать разъяснение «дип стейт»? — об этом на пресс-конференции заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.

«Евросоюз основан на диалоге. Диалог -это часть нашей ДНК. За моей спиной вы видите флаги 27 стран-членов ЕС. Мы постоянно находимся в процессе переговоров и достигаем компромисса, чтобы найти консенсус.

Так что реально, когда вчера я слушал интервью господина Ираклия Кобахидзе Euronews, я почувствовал, что было очень позитивно слышать, что он упоминал диалог, диалог и диалог. Как Евросоюз, мы полностью поддерживаем диалог.

Проблема в том, что за последние 3 года правящая партия в Грузии лишила этот диалог всякого содержания демократическим откатом, давлением на гражданское общество, угрозой запрета политической оппозиции, давлением на независимые СМИ и ежедневной кампанией очернения против Евросоюза.

О чем, по-вашему ожиданию, будет говорить Евросоюз? Вы ждете, что серьезные представители институтов ЕС начнут обсуждать определение «дип стейт»? Ожидаете, что мы включимся в диалог о «глобальной партии войны»? Ожидаете, что мы будем говорить о различиях между Евросоюзом и Советским Союзом?

Эта кампания очернения должна прекратиться, чтобы диалог возобновился», — заявил Герчинский.

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