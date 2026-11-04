Павел Герчинский: ЕС никогда не поддерживает насилие, призываю грузинских политиков и журналистов не участвовать в антиевропейской риторике
Во всеуслышание ясно повторю то, что неоднократно уже говорил: Европейский союз никогда не поддерживает насилие, вандализм, кидание «коктейлей Молотова», будь то в Грузии или в любой другой стране, – заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский на пресс-конференции, посвященной докладу о расширении ЕС.
По словам Герчинского, «этого никогда не было, никогда не будет и никогда не будет».
«Любое подобное утверждение или заявление – это просто попытка очернить Европейский союз, попытка провести клеветническую кампанию. Эта возмутительная ситуация, в которой мы сегодня находимся – фактическая приостановка вступления Грузии в Европейский союз – является частью этой клеветнической кампании.
Я призываю грузинских политиков, а также грузинских журналистов, вы все несете ответственность за то, чтобы не участвовать в этой антиевропейской риторике», – сказал Павел Герчинский.
Ещё в разделе «Политика» Все →
МИД Грузии: Обеспокоены фактом, что доклад Европейской комиссии способствует усилению антигрузинских нарративов
Считаем неприемлемой попытку Европейской комиссии в своем докладе представить захватом страны правление, избранное подавляющим большинством…
Павел Герчинский: Евросоюз основан на диалоге. Диалог -это часть нашей ДНК
В Грузии правящая партия лишила диалог всякого содержания. Вы ждете, что серьезные представители институтов ЕС начнут обсуждать разъяснение «дип…
Павел Герчинский: Процесс вступления в Евросоюз не основан на самооценке страны-кандидата
Хочу сказать, что процесс вступления в Евросоюз не основывается на самооценке страны-кандидата, Евросоюз оценивает страну-кандидата, — заявил посол…
Павел Герчинский: Грузия добровольно выразила желание вступить в ЕС, и именно Грузия должна продемонстрировать нам, что она соответствует критериям членства
Представленный сегодня пакет мер по расширению показывает очень четкую картину – процесс расширения продвигается вперед. Как недавно заявили в…
Павел Герчинский: Пропаганда очернения и агитация должны прекратиться, чтобы диалог был принят
Пропаганда очернения и агитация должны прекратиться, чтобы диалог был принят, – заявил сегодня на пресс-конференции посол ЕС в Грузии Павел…
Павел Герчинский: Грузия является страной-кандидатом лишь на бумаге
Правящая партия Грузии продолжает ослаблять европейский путь страны, атакуя демократические принципы, верховенство закона и фундаментальные ценности,…