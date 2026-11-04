Павел Герчинский: ЕС никогда не поддерживает насилие, призываю грузинских политиков и журналистов не участвовать в антиевропейской риторике

Во всеуслышание ясно повторю то, что неоднократно уже говорил: Европейский союз никогда не поддерживает насилие, вандализм, кидание «коктейлей Молотова», будь то в Грузии или в любой другой стране, – заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский на пресс-конференции, посвященной докладу о расширении ЕС.

По словам Герчинского, «этого никогда не было, никогда не будет и никогда не будет».

«Любое подобное утверждение или заявление – это просто попытка очернить Европейский союз, попытка провести клеветническую кампанию. Эта возмутительная ситуация, в которой мы сегодня находимся – фактическая приостановка вступления Грузии в Европейский союз – является частью этой клеветнической кампании.

Я призываю грузинских политиков, а также грузинских журналистов, вы все несете ответственность за то, чтобы не участвовать в этой антиевропейской риторике», – сказал Павел Герчинский.