Павел Герчинский: Грузия добровольно выразила желание вступить в ЕС, и именно Грузия должна продемонстрировать нам, что она соответствует критериям членства

Представленный сегодня пакет мер по расширению показывает очень четкую картину – процесс расширения продвигается вперед. Как недавно заявили в Брюсселе Верховный представитель ЕС и вице-председатель Кайя Калас и Европейский комиссар Марта Кос, процесс расширения в текущем году достиг большего результата, чем на любом другом этапе за последние 25 лет, – заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

По его словам, правящая в Грузии партия продолжает ослаблять путь страны в ЕС, посягает на демократические ценности, верховенство права и фундаментальные ценности, а также способствует дальнейшей узурпации государственной власти.

«Важно также отметить, что в результате все более репрессивного законодательства все сильнее было суженно гражданское пространство. Заявленное властями желание вступить в ЕС по-прежнему противоречит их зачастую враждебной, антиевропейской риторике, манипулятивным нарративам и теориям заговора, подрывающим европейские ценности, а также неспособности реализовать ключевые реформы, связанные с ЕС. Попытки запретить основные оппозиционные партии через Конституционный суд угрожают основам грузинской демократии. Как заявила Верховный представитель ЕС, грузинские власти встали на путь конфронтации с ЕС. В то же время, давняя поддержка ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии по-прежнему остается сильной…