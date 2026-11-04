Павел Герчинский: Грузия добровольно выразила желание вступить в ЕС, и именно Грузия должна продемонстрировать нам, что она соответствует критериям членства
Представленный сегодня пакет мер по расширению показывает очень четкую картину – процесс расширения продвигается вперед. Как недавно заявили в Брюсселе Верховный представитель ЕС и вице-председатель Кайя Калас и Европейский комиссар Марта Кос, процесс расширения в текущем году достиг большего результата, чем на любом другом этапе за последние 25 лет, – заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.
По его словам, правящая в Грузии партия продолжает ослаблять путь страны в ЕС, посягает на демократические ценности, верховенство права и фундаментальные ценности, а также способствует дальнейшей узурпации государственной власти.
«Важно также отметить, что в результате все более репрессивного законодательства все сильнее было суженно гражданское пространство. Заявленное властями желание вступить в ЕС по-прежнему противоречит их зачастую враждебной, антиевропейской риторике, манипулятивным нарративам и теориям заговора, подрывающим европейские ценности, а также неспособности реализовать ключевые реформы, связанные с ЕС. Попытки запретить основные оппозиционные партии через Конституционный суд угрожают основам грузинской демократии. Как заявила Верховный представитель ЕС, грузинские власти встали на путь конфронтации с ЕС. В то же время, давняя поддержка ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии по-прежнему остается сильной…
Грузия добровольно заявила о своем желании вступить в ЕС, и именно Грузия должна показать нам, что она соответствует критериям членства…
Европейский путь для Грузии по-прежнему открыт, если грузинское правительство решит изменить курс и вернуться на путь демократии и верховенства права, фундаментальных ценностей. Наша поддержка европейских интересов грузинского народа остается неизменной», — сказал Павел Герчинский.
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