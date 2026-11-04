Павел Герчинский: Грузия является страной-кандидатом лишь на бумаге

Правящая партия Грузии продолжает ослаблять европейский путь страны, атакуя демократические принципы, верховенство закона и фундаментальные ценности, а также способствуя дальнейшему присвоению государственной власти. Заявленная властями воля вступить в Европейский союз вновь противоречит часто выражаемым ими враждебным, антиевропейским, манипулятивным наративам и теориям заговора, которые ослабляют европейские ценности, — заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский после публикации отчета Евросоюза о расширении за 2026 год.

По его словам, согласно данному отчету, некоторые страны-кандидаты приближаются к членам ЕС все сильнее, что наглядно демонстрирует важность проводимой политики.

Посол еще раз повторил, что Грузия является страной-кандидатом лишь на бумаге.

«Пакет расширения, представленный сегодня, показывает очень четкую картину того, что расширение продвигается вперед. Как только что упомянули верховный представитель ЕС / вице-президент Кая Каллас и еврокомиссар Кос в Брюсселе, в этом году процесс расширения принес еще больше результатов, чем на любом этапе за последние 25 лет. Это достижение не только стран-кандидатов, не только Еврокомиссии, но и достижение наших государств-членов. Продвижение в направлении вступления в Евросоюз по-прежнему опирается на объективные критерии и достижения каждой отдельной страны. В том числе ключевые основополагающие ценности определяют темп переговоров. Пакет расширения 2026 года — это еще один важный этап и шаг в данном направлении… Пакет расширения касается будущего Евросоюза, он также касается места Грузии в этом будущем. Текущий откат в фундаментальных ценностях, который мы наблюдали здесь в течение прошлого года, подтверждает, что Грузия, к сожалению, остается кандидатом только по названию и по-прежнему отказывается от тех преимуществ, которые дают статус кандидата и этап до переговоров. Правящая партия Грузии продолжает ослаблять европейский путь страны, нападая на демократические принципы, верховенство закона и фундаментальные ценности, а также способствуя дальнейшему присвоению государственной власти. Также важно, что гражданское пространство еще больше ослабло в результате все более и более репрессивного законодательства. Заявленная властями воля вступить в Евросоюз вновь входит в противоречие с часто выражаемыми ими враждебными антиевропейскими нарративами, манипулятивными заявлениями и теориями заговора, которые ослабляют европейские ценности, а также тому, что им удается проводить ключевые реформы, связанные с ЕС», — заявил Герчинский.