Реформа высшего образования Грузии вызывает серьезную обеспокоенность — Еврокомиссия

Реформа высшего образования Грузии вызывает серьезную обеспокоенность из-за недостаточной обоснованности доказательной базой, недостаточной вовлеченности заинтересованных сторон, быстрого и централизованного осуществления реформы и угроз, созданных для фундаментальных ценностей. Об этом говорится в отчете по Грузии, подготовленном Еврокомиссией в рамках «Пакета расширения 2026 года».

«Указанная обеспокоенность, в частности, связана с обеспечением равного доступа к качественному образованию, а также со соблюдением институциональной автономии и академической свободы», — сказано в документе.

В соответствующей главе отчета мы читаем, что Грузия находится на среднем уровне подготовки в сфере образования и культуры, и за отчетный период прогресс зафиксирован не был.