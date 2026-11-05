Реформа высшего образования Грузии вызывает серьезную обеспокоенность — Еврокомиссия
Реформа высшего образования Грузии вызывает серьезную обеспокоенность из-за недостаточной обоснованности доказательной базой, недостаточной вовлеченности заинтересованных сторон, быстрого и централизованного осуществления реформы и угроз, созданных для фундаментальных ценностей. Об этом говорится в отчете по Грузии, подготовленном Еврокомиссией в рамках «Пакета расширения 2026 года».
«Указанная обеспокоенность, в частности, связана с обеспечением равного доступа к качественному образованию, а также со соблюдением институциональной автономии и академической свободы», — сказано в документе.
В соответствующей главе отчета мы читаем, что Грузия находится на среднем уровне подготовки в сфере образования и культуры, и за отчетный период прогресс зафиксирован не был.
В текущем году в системе высшего образования был проведен ряд изменений. Изменился порядок финансирования университетов, было отменено грантовое финансирование. Обучение в государственных университетах стало бесплатным. Помимо изменения порядка финансирования, в рамках реформы заработала модель «один город — один факультет», а в публичных университетах сократились как академические программы, так и приемный контингент.
Отчет также затронул участие Грузии в образовательной программе Erasmus+. Отмечается, что политическая ситуация, сложившаяся в Грузии, воспрепятствовала полному ассоциированию с программой Erasmus+ и в ответ на политические события власти Грузии больше не могут пользоваться ею.
«Грузия продолжает пользоваться возможностями, предусмотренными международным измерением программы Erasmus+ на 2021–2027 годы. Однако в ответ на политические события, развившиеся в стране, по состоянию на 2026 год органы власти Грузии не имеют права участия ни в одном из направлений программы Erasmus+. Указанные политические события также сделали невозможным проведение подготовительных работ по полному ассоциированию с программой Erasmus+», — сказано в документе.
Полное ассоциирование с программой Erasmus+ подразумевает получение страной, не входящей в Евросоюз, статуса полноценного участника программы, что предоставляет ей возможность участвовать во всех направлениях программы наравне со странами-членами ЕС и другими третьими странами, ассоциированными с программой, при соблюдении соответствующих правил и условий. В настоящее время Грузия имеет статус неассоциированной с программой третьей страны, что предусматривает участие только в определенных направлениях программы.
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