Кобахидзе: Вторая декада 30-летней истории Конституционного суда Грузии совпала с формированием авторитарного режима
Второе десятилетие 30-летней истории Конституционного суда Грузии совпало с формированием в Грузии авторитарного режима, одним из главных проявлений которого стали посягательство на конституционный строй, подрыв основ конституционализма, подгонка Конституции Грузии под себя и ослабление конституционных институтов, — об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на международной конференции, посвящённой 30-летию Конституционного суда Грузии.
По его словам, это был период, когда ради одного конкретного человека — конкретного судьи Конституционного суда — Конституцию изменяли дважды.
«Конституцию впервые изменили, когда он не соответствовал возрастному цензу для судьи, а во второй раз — когда Конституция не позволяла избрать его председателем суда на второй срок. Этот факт с особой остротой демонстрирует тяжелейшую сущность авторитаризма того времени, который непосредственно отразился на функционировании Конституционного суда Грузии. В этот период общественное доверие к Конституционному суду Грузии резко снизилось. В 2007–2012 годах Конституционный суд Грузии принимал в среднем четыре решения в год, что наглядно свидетельствует о состоянии суда в тот период», — заявил премьер-министр.
По его словам, наследие авторитарного режима сохранялось в Конституционном суде Грузии и после демократического перелома 2012 года, в 2013–2016 годах, «когда несколько судей, назначенных режимом, по-прежнему действовали по указке соответствующей политической силы».
«Все мы помним этот период, когда председатель Конституционного суда передавал все политически чувствительные дела одной и той же коллегии, в которой имел твёрдую уверенность в поддержке со стороны столь же политически ангажированных, как и он сам, судей. Второе десятилетие деятельности Конституционного суда Грузии останется чёрным пятном в его истории. К счастью, с 2016 года Конституционный суд Грузии качественно освободился от наследия авторитарного режима. Этому также способствовала фундаментальная конституционная реформа, проведённая в 2017–2018 годах, которая повысила стандарты защиты прав человека, привела систему разделения властей в соответствие с демократическими стандартами и укрепила роль Конституционного суда в системе государственной власти», — заявил Ираклий Кобахидзе.
Вместе с тем, как отметил Кобахидзе, Конституционный суд Грузии, являясь одной из главных опор конституционного строя страны, играет важнейшую роль в укреплении грузинской государственности и развитии грузинского конституционализма.
«Поздравляю с 30-летием Конституционного суда. Конституционный суд Грузии, являясь одной из главных опор конституционного строя страны, играет важнейшую роль в укреплении грузинской государственности и развитии грузинского конституционализма. 30-летняя история Конституционного суда Грузии, как и история грузинского конституционализма, была наполнена многочисленными трудностями. Эту историю условно можно разделить на три десятилетия. Первое десятилетие стало важнейшим периодом становления Конституционного суда Грузии в качестве конституционного института. Хочу поблагодарить первых председателей Конституционного суда Грузии Автандила Деметрашвили и Джони Хецуриани, а также каждого судью первого поколения, заложивших основы формирования Конституционного суда Грузии как независимого конституционного института», — заявил премьер-министр.
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