Кобахидзе: Вторая декада 30-летней истории Конституционного суда Грузии совпала с формированием авторитарного режима

Второе десятилетие 30-летней истории Конституционного суда Грузии совпало с формированием в Грузии авторитарного режима, одним из главных проявлений которого стали посягательство на конституционный строй, подрыв основ конституционализма, подгонка Конституции Грузии под себя и ослабление конституционных институтов, — об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на международной конференции, посвящённой 30-летию Конституционного суда Грузии.

По его словам, это был период, когда ради одного конкретного человека — конкретного судьи Конституционного суда — Конституцию изменяли дважды.

«Конституцию впервые изменили, когда он не соответствовал возрастному цензу для судьи, а во второй раз — когда Конституция не позволяла избрать его председателем суда на второй срок. Этот факт с особой остротой демонстрирует тяжелейшую сущность авторитаризма того времени, который непосредственно отразился на функционировании Конституционного суда Грузии. В этот период общественное доверие к Конституционному суду Грузии резко снизилось. В 2007–2012 годах Конституционный суд Грузии принимал в среднем четыре решения в год, что наглядно свидетельствует о состоянии суда в тот период», — заявил премьер-министр.