Папуашвили советует послу Евросоюза сбавить тон

«Мы где находимся — мы Америка, Китай или кто мы? Мы — Европа, что значит европейские. Мы принимаем европейские законы, мы — Европа. Если господин Герчинский думает, что он некий жрец Европы и говорит нам здесь, что такое Европа, не знаю, если кому-то нужно объяснять, что такое Европа, пусть объясняет кому-то из своего окружения. Мы — Европа, мы принимаем европейские законы. Если что-то не в его вкусе или не во вкусе Брюсселя, это другое дело. Еще раз: не нравится? Мы поняли, приостановили ведь, поняли, а почему они злятся, этого я не могу понять. Хочу вернуться к этому вопросу. Вчера мы видели брифинг господина Герчинского, и он говорил о каких-то рекомендациях. Первая рекомендация, которую я хочу ему дать — сбавить тон. С агрессией, агрессивным, претенциозным и назидательным тоном с властями Грузии аккредитованный здесь дипломат говорить не должен. Это была бы моя рекомендация — сбавить тон».

По оценке председателя Парламента, вчерашняя пресс-конференция посла была рассерженной и претенциозной, что противоречит стандартам грузинской культуры и дипломатической этики.

Шалва Папуашвили также раскритиковал заявления европейских дипломатов касательно тем диалога, политического курса страны и демаршей, связанных с Михаилом Саакашвили:

«Что это вообще такое, что за правило, когда гость говорит с хозяином в таком тоне. Он, вероятно, не понял, что значит грузинская культура — в таком тоне гость с хозяином не говорит, это во-первых. Во-вторых, частью этого тона было то, что вчера он сказал: о чем нам вести диалог, о Глобальной партии войны и «Deep State» нам вести диалог, вы серьезно это имеете в виду? Вы же видели это вчера. А о чем мы должны вести диалог — о том, когда его руководитель Марта Кос сказала, что в Грузии победила Россия, серьезно? Об этом они хотят вести диалог — победила Россия или нет? Вот об этом он хочет диалог, или когда он сказал, Герчинский заявил, что Грузия возвращается к своему темному прошлому, серьезно? Об этом он хочет говорить — возвращаемся мы к темному прошлому или нет? Или о чем он хочет диалог — о том, что пришел в 2022 или 2023 году к министру юстиции с фальшивым демаршем и говорил ему, что Саакашвили умирает, об этом они хотят диалог — умирал он или не умирал? Прошло четыре года, у человека родился ребенок, и он чуть ли не из тюрьмы управляет политическими процессами, серьезно? Об этом нужен диалог? Так что этот пренебрежительный тон я посоветовал бы господину послу оставить в посольстве, а с грузинским народом и его властями говорить так, как подобает дипломату».

Для справки: по заявлению Павла Герчинского, отчет Еврокомиссии по расширению 2026 года показывает, что процесс евроинтеграции Грузии де-факто приостановлен, поскольку из-за политического выбора правящей партии и репрессивного законодательства страна допустила серьезный откат в сфере демократии и верховенства закона и сохранила статус кандидата в члены ЕС лишь формально. Вместе с тем посол отметил, что Евросоюз неизменно поддерживает европейские устремления грузинского народа и территориальную целостность Грузии, а европейский путь страны останется открытым, если власти сменят курс и вернутся к демократическим принципам.