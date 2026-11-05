Коалиция за перемены: Отчет ЕС свидетельствует, что при российском режиме Иванишвили Грузия никогда не станет членом ЕС
Опубликованный вчера отчет ЕС о расширении наглядно свидетельствует о том, что при российском режиме Иванишвили Грузия никогда не станет членом Евросоюза, — говорится в заявлении «Коалиции за перемены».
По заявлению коалиции, содержание отчета должно стать тревожным сигналом для каждого гражданина Грузии, независимо от партийной принадлежности, для всех, кто видит будущее страны в Евросоюзе.
«В отчете отмечается, что процесс вступления Грузии в Евросоюз фактически приостановлен, а оценка Еврокомиссией Грузии в качестве страны-кандидата сохраняет силу лишь формально. Режим Иванишвили не выполняет рекомендации, определённые Еврокомиссией, поскольку правящая партия продолжает подрывать демократические принципы, верховенство закона, фундаментальные права человека и гражданские свободы, а также захватывать государство.
По заявлению высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, из-за отката демократии и нарушения фундаментальных прав „Грузинская мечта“ идёт по пути конфронтации с Евросоюзом, а еврокомиссар по вопросам расширения заявляет, что политика расширения больше не может быть центральной линией отношений между Евросоюзом и Грузией.
Гибридная война России против европейского будущего Грузии вступила в решающую фазу. Задача преступного режима Иванишвили — окончательно уничтожить перспективу нормального развития нашей родины, возможность достойной, безопасной и мирной жизни. Наша страна нуждается в нашей защите.
28 ноября мы должны собраться десятками тысяч и показать всему миру, что Грузия принадлежит грузинскому народу. Мы решаем, где место нашей страны.
Грузия без Иванишвили!» — говорится в заявлении.
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