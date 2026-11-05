Коалиция за перемены: Отчет ЕС свидетельствует, что при российском режиме Иванишвили Грузия никогда не станет членом ЕС

Опубликованный вчера отчет ЕС о расширении наглядно свидетельствует о том, что при российском режиме Иванишвили Грузия никогда не станет членом Евросоюза, — говорится в заявлении «Коалиции за перемены».

По заявлению коалиции, содержание отчета должно стать тревожным сигналом для каждого гражданина Грузии, независимо от партийной принадлежности, для всех, кто видит будущее страны в Евросоюзе.

«В отчете отмечается, что процесс вступления Грузии в Евросоюз фактически приостановлен, а оценка Еврокомиссией Грузии в качестве страны-кандидата сохраняет силу лишь формально. Режим Иванишвили не выполняет рекомендации, определённые Еврокомиссией, поскольку правящая партия продолжает подрывать демократические принципы, верховенство закона, фундаментальные права человека и гражданские свободы, а также захватывать государство.