В Батуми проходит международная конференция, посвящённая 30-летию Конституционного суда Грузии
В Батуми состоялось открытие международной конференции «Роль конституционного контроля в правовом государстве», приуроченной к 30-летию со дня основания Конституционного суда Грузии.
Мероприятие проходит под председательством главы Конституционного суда Реваза Надарая. На церемонии открытия выступили президент Грузии, премьер-министр, председатель парламента и председатель Верховного суда.
В конференции также принял участие председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе.
Главная цель встречи — обмен опытом в сфере конституционного правосудия, обсуждение современной судебной практики и укрепление международного сотрудничества.
Среди участников — представители законодательной, исполнительной и судебной власти Грузии, председатель Верховного совета Аджарии, мэр Батуми, а также руководители конституционных судов различных стран.
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