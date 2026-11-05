Павленишвили: Нужно сконцентрироваться на Конституционном суде и акции 28 ноября

«Ты меня исключил, я ушёл — это должно закончиться. Нужно сосредоточиться на Конституционном суде и акции 28 ноября», — заявил председатель управляющего совета «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили.

По его словам, «ничего не изменилось, просто в «Альянсе» решили официально оформить это решение: оно приобрело форму исключения, в том числе в виде удаления логотипа, как заявил один из представителей».

«Затем я заявил, что, если нас нет в этом «Альянсе», для нас это понятно, и мы не будем в нём участвовать, поскольку и так не были вовлечены в его деятельность. Мы не участвовали в ней опять же ради единства: наше присутствие там вызывало постоянные нападки, на которые затем следовали наши ответы, вместо того чтобы обсуждать преступления «Грузинской мечты» и пути их решения. Поэтому ради единства и общей борьбы мы вновь сочли необходимым не участвовать в деятельности альянса.

Мы не считали, что стоит всерьёз обсуждать и официально рассматривать вопрос, чтобы принимать решение о том, оставаться нам в «Альянсе» или нет. Сейчас другое время, и у общества другие требования. Они сочли необходимым сделать это официально, хотя и так всем было известно, что в последние месяцы мы не участвовали в деятельности «Альянса». Я этого не скрывал и сам говорил об этом. Ситуация предельно проста: мы не участвовали, опять же ради единства, поскольку в противном случае постоянно возникали бы обвинения. Поэтому мы не считали уместным официально обсуждать этот вопрос и принимать решение. Для нас не имеет значения, исключили нас или мы ушли сами. В итоге получилось так, что нас исключили, но я не считаю уместным это обсуждать. Сейчас время борьбы, и разговоры в духе «ты меня исключил, я — ушёл» должны закончиться. Нужно сосредоточиться на Конституционном суде и акции 28 ноября», — заявил Павленишвили.