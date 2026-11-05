Саакашвили: Представление Гарибашвили политзаключенным — это огромное оскорбление истинных политзаключенных

Это тот Гарибашвили, который в 2013 году дважды заходил в камеру к Бачо Ахалая, в том числе один раз с телекамерой, и говорил ему: дай показания на Саакашвили и мы сразу тебя отпустим. Дважды по этой же теме Иванишвили подослал к Бачо Чубинидзе, и оба — и Гарибашвили, и Чубинидзе — опережали друг друга в активности.

Это, конечно же, упустила общественность, но зато тиражируют стенания «замученного письмом» Гарибашвили, что навело меня на мысль о том, что «мечтатели» по своей природе — истеричные интриганы. Что он сам вытворял — чего стоит один лишь вывоз Мерабишвили Парцхаладзе, а тем временем даже каждую мелкую деталь представил нам как великую несправедливость.

Представление Гарибашвили политзаключенным — это огромное оскорбление истинных политзаключенных, самоотверженно служащих Грузии, и, надеюсь, эту глупость никто не подхватит».

Напомним, что лидер оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария заявила о поддержке в адрес экс-премьера, отметив при этом, что тот стал жертвой политической расправы.