Саакашвили: Представление Гарибашвили политзаключенным — это огромное оскорбление истинных политзаключенных
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в социальной сети:
«Гарибашвили говорит, что письмо Мдинарадзе было его психологической пыткой.
Это тот Гарибашвили, который в 2013 году дважды заходил в камеру к Бачо Ахалая, в том числе один раз с телекамерой, и говорил ему: дай показания на Саакашвили и мы сразу тебя отпустим. Дважды по этой же теме Иванишвили подослал к Бачо Чубинидзе, и оба — и Гарибашвили, и Чубинидзе — опережали друг друга в активности.
Это, конечно же, упустила общественность, но зато тиражируют стенания «замученного письмом» Гарибашвили, что навело меня на мысль о том, что «мечтатели» по своей природе — истеричные интриганы. Что он сам вытворял — чего стоит один лишь вывоз Мерабишвили Парцхаладзе, а тем временем даже каждую мелкую деталь представил нам как великую несправедливость.
Представление Гарибашвили политзаключенным — это огромное оскорбление истинных политзаключенных, самоотверженно служащих Грузии, и, надеюсь, эту глупость никто не подхватит».
Напомним, что лидер оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария заявила о поддержке в адрес экс-премьера, отметив при этом, что тот стал жертвой политической расправы.
«Очень важно активно поддерживать даже наших политических оппонентов и врагов, с которыми система поступает несправедливо. Именно в отношении людей, которые совершенно неприемлемы для общества, оно должно заявлять о недопустимости борьбы такими методами. Именно это отличает нас от русских и «коцев». Именно в этом наша сила!» — написала Хоштария.
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