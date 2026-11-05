ЕСПЧ признал неприемлемой жалобу против Грузии о религиозной дискриминации — Минюст
По информации министерства юстиции Грузии, Европейский суд по правам человека опубликовал решение по делу «Высшее духовное управление мусульман всей Грузии против Грузии».
По данным министерства, суд полностью согласился с правовой позицией Минюста, признал жалобу заявителя явно необоснованной и единогласно объявил её неприемлемой.
«Дело касалось выделения финансирования Марнеульской и Худжабской епархии из бюджета муниципалитета Марнеули на 2022 год. По утверждению организации-заявителя, выделение средств местного бюджета исключительно для епархии представляло собой дискриминацию по религиозному признаку.
В позиции, представленной в Страсбургский суд, правительство указывало, что организация-заявитель и епархия не находились в сравнимых условиях. В связи с этим правительство обратило внимание на признанный конституцией и конституционным соглашением статус Православной церкви, её историческую и культурную роль, а также на количество прихожан и религиозных сооружений. Соответственно, по оценке правительства, оспариваемое финансирование не носило дискриминационного характера.
Относительно дела Страсбургский суд отметил, что финансирование религиозных организаций из муниципального бюджета относится к дискреционным полномочиям муниципалитетов. Суд обратил внимание на то обстоятельство, что в муниципалитете Марнеули 55 церквей и монастырей, имеющих статус объектов культурного наследия, принадлежали Церкви Грузии и находились в управлении Марнеульской и Худжабской епархии. Ответственность за уход и содержание этого христианского культурного наследия возлагалась именно на епархию. В муниципалитете также существовали две мечети с аналогичным статусом. Однако организация-заявитель не смогла подтвердить, что владела какой-либо из них, управляла ею или отвечала за её содержание.
Европейский суд согласился с оценкой национальных судов о том, что организация-заявитель не имела с этими объектами ни правовой, ни фактической связи.
С учётом вышеуказанных различий Европейский суд полностью поддержал позицию Министерства юстиции и пришёл к выводу, что в вопросе финансирования Высшее духовное управление мусульман всей Грузии и епархия не находились в одинаковом положении. По мнению суда, на этот результат не могли повлиять ни религиозный состав населения муниципалитета, ни тот факт, что обе организации осуществляли религиозную деятельность. В результате Страсбургский суд признал жалобу о дискриминации явно необоснованной и объявил её неприемлемой», — указано в информации министерства юстиции.
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