Черголеишвили обещает назначать судей из стран с богатыми судебными традициями «когда «Федералисты» придут к власти»

«Когда “Федералисты” придут к власти, часть судей Верховного и Апелляционного судов вообще будет назначаться из стран с богатыми судебными традициями», — написала лидер партии «Федералисты» Тамар Черголеишвили в социальной сети.

По её словам, любые исследования свидетельствуют о том, что грузины больше доверяют Страсбургскому суду, чем грузинскому.

«Когда “Федералисты” придут к власти, часть судей Верховного и Апелляционного судов вообще будет назначаться из стран с богатыми судебными традициями. И грузинский народ будет с нами в этом великом деле. Любое исследование доказывает, что грузины больше доверяют Страсбургскому суду, чем грузинскому. Им больше не придётся использовать Страсбург в качестве четвёртой инстанции — здесь будет свободный суд и здесь расцветёт экономика в справедливой среде», — пишет Тамар Черголеишвили.