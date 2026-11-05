Черголеишвили обещает назначать судей из стран с богатыми судебными традициями «когда «Федералисты» придут к власти»
«Когда “Федералисты” придут к власти, часть судей Верховного и Апелляционного судов вообще будет назначаться из стран с богатыми судебными традициями», — написала лидер партии «Федералисты» Тамар Черголеишвили в социальной сети.
По её словам, любые исследования свидетельствуют о том, что грузины больше доверяют Страсбургскому суду, чем грузинскому.
«Когда “Федералисты” придут к власти, часть судей Верховного и Апелляционного судов вообще будет назначаться из стран с богатыми судебными традициями. И грузинский народ будет с нами в этом великом деле. Любое исследование доказывает, что грузины больше доверяют Страсбургскому суду, чем грузинскому. Им больше не придётся использовать Страсбург в качестве четвёртой инстанции — здесь будет свободный суд и здесь расцветёт экономика в справедливой среде», — пишет Тамар Черголеишвили.
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