Саломе Зурабишвили стала почетным доктором румынского университета

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили удостоена звания почетного доктора Западного университета Тимишоары (Румыния). Награду ей вручили в рамках новой академической инициативы «Во имя свободы», созданной для признания заслуг государственных и общественных деятелей, посвятивших себя защите человеческого достоинства, демократии и гражданских свобод в борьбе с авторитаризмом.

На торжественной церемонии ректор университета, профессор Марилен-Габриэль Пиртеа подчеркнул вклад Зурабишвили в защиту европейских ценностей, отметив ее 30-летнюю карьеру во французской дипломатической службе, работу на посту главы МИД и президента Грузии, а также последовательную поддержку евроатлантической интеграции страны.

Символичен и выбор места: именно Тимишоара стала очагом румынской революции в декабре 1989 года, когда граждане объединились против коммунистического режима Чаушеску.