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Политика

Саломе Зурабишвили стала почетным доктором румынского университета

Новости - Грузия

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили удостоена звания почетного доктора Западного университета Тимишоары (Румыния). Награду ей вручили в рамках новой академической инициативы «Во имя свободы», созданной для признания заслуг государственных и общественных деятелей, посвятивших себя защите человеческого достоинства, демократии и гражданских свобод в борьбе с авторитаризмом.

На торжественной церемонии ректор университета, профессор Марилен-Габриэль Пиртеа подчеркнул вклад Зурабишвили в защиту европейских ценностей, отметив ее 30-летнюю карьеру во французской дипломатической службе, работу на посту главы МИД и президента Грузии, а также последовательную поддержку евроатлантической интеграции страны.

Символичен и выбор места: именно Тимишоара стала очагом румынской революции в декабре 1989 года, когда граждане объединились против коммунистического режима Чаушеску.

«Присвоение этого звания — дань уважения ее многолетней дипломатической и политической деятельности, интеллектуальному вкладу и непреклонной верности демократическим ориентирам», — заявили в руководстве университета.

Присвоение академического статуса в Румынии стало очередным символическим жестом поддержки Зурабишвили со стороны западных институтов на фоне ее затяжного конфликта с правящей партией «Грузинская мечта».
После парламентских выборов 2024 года и окончательного разрыва с правящим большинством Зурабишвили фактически превратилась в одного из главных международных представителей грузинской оппозиции. Она регулярно выступает на ключевых европейских и американских площадках с резкой критикой действий руководства страны.

Власти Грузии, в свою очередь, обвиняют экс-президента в работе против государственных интересов и продвижении интересов внешних сил. В период ее президентства «Грузинская мечта» предпринимала попытки инициировать процедуру импичмента.

Это не первое высокое признание Зурабишвили за рубежом после завершения ее каденции. Ранее она также стала лауреатом престижной международной премии Марка Палмера за активную защиту демократических институтов и прав человека.

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