В 2013–2025 годах в эмиграции за рубежом осталось 281 тысяча граждан Грузии

За период правления «Грузинской мечты» в эмиграции за рубежом осталось 281 тысяча граждан Грузии. Страну покинули более миллиона человек, а вернулись обратно лишь 775 тысяч.

Постоянно отрицательное миграционное сальдо (за исключением 2020 года) в 2024 году неожиданно сменилось положительным. В 2022 году Грузию покинуло на 46 тысяч человек больше, чем вернулось, в 2023 году — на 72 тысячи больше, а в 2024 году, напротив, число иммигрантов превысило число эмигрантов. Данные отражают миграцию именно граждан Грузии.

Эмигрант — это человек, покинувший страну за последние 12 месяцев в общей сложности минимум на 183 дня (более 6 месяцев), а иммигрант, напротив, лицо, въехавшее из-за рубежа, проведшее в Грузии за последние 12 месяцев по меньшей мере 183 дня.

Миграция до 2024 года

Данные об общей статистике миграции прослеживаются с 1994 года, а в разрезе гражданства — с 2012 года. В обоих случаях до 2020 года миграция была отрицательной: страну покидало больше людей, чем возвращалось.

В 2020 году картину разово изменили ковид-ограничения. Возвращение в страну было возможным, выезд — затрудненным, к чему добавились и зарубежные локдауны. У оставшихся без работы людей появился дополнительный стимул вернуться на родину, именно поэтому в тот год Грузию покинули 43 тысячи граждан Грузии, а вернулись 67 тысяч.

Миграция в 2024–2025 годах

В 2022 году годовое число эмигрировавших превысило 100 тысяч, а в 2023 году — 160 тысяч человек. Рекордно выросло и отрицательное миграционное сальдо. Все неожиданно изменилось в 2024 году. Если верить информации, предоставленной МВД Сакстату, в 2024 и 2025 годах в Грузию вернулось больше эмигрантов, чем уехало.

Прямого механизма проверки не существует, но логично возникает вопрос: что столь резко переломило тенденцию?

Изменение нельзя объяснить высокой миграцией к выборам: напротив, если в 2023 году в Грузию вернулись 92 тысячи мигрантов, в 2024 году число вернувшихся сократилось до 65 тысяч. Как в 2024, так и в 2025 годах причиной положительного миграционного сальдо стало сокращение числа уезжающих из страны, а не рост числа возвращающихся.

Экономические данные в 2024–2025 годах

Несмотря на высокий экономический рост, зафиксированный после пандемии, и в 2025 году ВВП на душу населения в Грузии был меньше, чем в самом бедном члене ЕС — Болгарии, и значительно меньше, чем в Италии, Германии и Соединенных Штатах, то есть в странах, откуда эмигранты перечисляют наибольшие суммы.

В 2024 году число занятых ощутимо выросло — на 68 тысяч человек, однако в 2025 году сократилось на 13 тысяч. Заработная плата, рассчитанная в постоянных ценах с учетом инфляции, в 2023 году выросла на 11.7%, в 2024 году — на 10.3%, а в 2025 году — лишь на 5.7%.

Денежные переводы в 2024 году сократились на 19%, хотя без учета России зафиксировался бы 8-процентный рост. В 2022 году вместе со вторжением в Украину денежные переводы из России в Грузию выросли на 400%, и этот эффект сохранился в первой половине 2023 года, из-за чего на итоговое снижение в 2024 году повлиял базисный период. Переводы в 2025 году вновь выросли на 9%.

Получается, что, по официальным данным, темп роста зарплат снизился, число занятых в 2025 году также сократилось, денежные переводы из-за рубежа выросли, однако постоянное и притом растущее отрицательное миграционное сальдо все же сменилось положительным.

Изменение миграционной тенденции не объясняют и другие обстоятельства. После парламентских выборов 2024 года политическая ситуация в стране не улучшилась, напротив, поляризация обострилась. Границы для выезжающих не закрывала ни Грузия, ни Евросоюз не приостанавливал безвизовый режим. Соединенные Штаты ужесточили пограничный контроль, но в 2025 году денежные переводы из США все равно выросли на 19%. Рост переводов можно отчасти объяснить тем фактом, что увеличился объем средств, переводимых одним человеком, однако сам объем роста — 19% — все же наводит на размышления.

Ни сокращение числа занятых, ни рост поляризации не могут стать прямым основанием для каких-либо утверждений, однако фактом является и то, что экономические и политические факторы влияют на миграцию. В таких условиях резкий изгиб миграционной кривой выглядит как минимум странно.

Несмотря на перелом тенденции, зафиксированный в 2024–2025 годах, в 2013–2025 годах Грузию в общей сложности покинули более 1 млн граждан Грузии, а вернулись 775 тысяч, в результате чего совокупное отрицательное сальдо составило 281 тысячу.

После вторжения России в Украину миграционный поток из России резко вырос. В 2022–2025 годах на проживание в Грузию переехали 159 тысяч граждан России, а вернулись обратно 86 тысяч, соответственно, миграционное сальдо граждан России в Грузии составило 73 тысячи.