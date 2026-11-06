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Грузия Online
Политика

Черголеишвили: Я обещаю вам верховенство закона, а не заигрывание с беззаконием

«Когда «Федералисты» придут к власти, в этой стране будет установлено верховенство закона. Верховенство будет принадлежать закону, а не желаниям и прихотям какой-либо отдельной личности», — написала в социальной сети лидер партии «Федералисты» Тамар Черголеишвили.

По словам Чергoлеишвили, в альянсе находятся те, кто соблюдает правила.

«Ещё до прихода к власти мы будем выстраивать отношения со всеми партнёрами (и врагами) по правилам. Того, кто нарушает правила, мы разгромим. С теми, кто соблюдает правила, будем сотрудничать. Учредительный документ альянса — это тоже правила. Соблюдаешь правила — ты в альянсе. Не соблюдаешь — пошёл к чёрту, поскольку соблюдение правил является обязательным условием членства в альянсе.

С огромной гордостью заявляю: там, где находимся мы, никогда не будет места беззаконию.

Я обещаю вам верховенство закона, а не заигрывание с беззаконием. То есть Саакашвили исключён.

Он исключён без того, чтобы нам даже пришлось его исключать: нам только не хватало присоединиться к документу, в котором исключение лиц, открыто заявляющих о несоблюдении правил, нужно согласовывать с другими участниками. Пусть другие оправдываются, а мы будем гордиться тем, что у нас правила стоят превыше всего. И мы победим», — пишет Тамар Чергoлеишвили.

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