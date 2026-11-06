Черголеишвили: Я обещаю вам верховенство закона, а не заигрывание с беззаконием

«Когда «Федералисты» придут к власти, в этой стране будет установлено верховенство закона. Верховенство будет принадлежать закону, а не желаниям и прихотям какой-либо отдельной личности», — написала в социальной сети лидер партии «Федералисты» Тамар Черголеишвили.

По словам Чергoлеишвили, в альянсе находятся те, кто соблюдает правила.

«Ещё до прихода к власти мы будем выстраивать отношения со всеми партнёрами (и врагами) по правилам. Того, кто нарушает правила, мы разгромим. С теми, кто соблюдает правила, будем сотрудничать. Учредительный документ альянса — это тоже правила. Соблюдаешь правила — ты в альянсе. Не соблюдаешь — пошёл к чёрту, поскольку соблюдение правил является обязательным условием членства в альянсе.