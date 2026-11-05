На протестах в Париже освистали кандидата в президенты Глюксманна – Le Figaro
Кандидат в президенты Франции от социал-демократов Рафаэль Глюксманн покинул массовые демонстрации после того, как другие протестующие не были рады его видеть. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Le Figaro.
Толпа встретила политика свистом и криками «Глюксманн нам не товарищ». Впрочем, другие присутствующие аплодировали и скандировали «Рафаэля в президенты».
«Если есть политические активисты, враждебно настроенные к нашему присутствию, мне все равно», – сказал Глюксманн.
Однако после того, как толпа заблокировала политика, он покинул демонстрацию.
Как сообщалось ранее, Рафаэль Глюксманн станет кандидатом от левоцентристов на президентских выборах во Франции в 2027 году после убедительной победы на праймериз в воскресенье, 12 октября. Он обеспечил себе абсолютное большинство, набрав 66% голосов.
Напомним, в четверг, 5 ноября, по всей Франции проходит третья волна массовых протестов. В частности, марши против низких зарплат прошли в 73 городах, сообщают профсоюзы. В некоторых городах уже поступают сообщения о раненых и арестованных.
Ранее в правительстве обещали не допустить повторения ситуации с протестами 17 октября, которые переросли в столкновения, насилие и мародерство.
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