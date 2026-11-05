На протестах в Париже освистали кандидата в президенты Глюксманна – Le Figaro

Кандидат в президенты Франции от социал-демократов Рафаэль Глюксманн покинул массовые демонстрации после того, как другие протестующие не были рады его видеть. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Le Figaro.

Толпа встретила политика свистом и криками «Глюксманн нам не товарищ». Впрочем, другие присутствующие аплодировали и скандировали «Рафаэля в президенты».

«Если есть политические активисты, враждебно настроенные к нашему присутствию, мне все равно», – сказал Глюксманн.