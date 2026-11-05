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Грузия Online
Политика

В «Нацдвижении» прокомментировали исключение из «Альянса оппозиции»

В «Национальном движении» комментируют исключение партии из «Альянса оппозиции». Председатель временного управляющего совета ЕНД Ираклий Павленишвили заявил, что в альянсе сочли необходимым официально оформить прекращение участия партии в альянсе, однако ЕНД в последние месяцы и так не участвовало в деятельности альянса.

«Мы и так не были вовлечены в его деятельность. Мы не участвовали в ней опять же ради единства: наше присутствие постоянно провоцировало нападки, на которые затем приходилось отвечать. Вместо того чтобы говорить о преступлениях «Грузинской мечты» и путях решения проблем, обсуждение сводилось к этому. Поэтому ради единства и общей борьбы мы сочли необходимым не участвовать в деятельности альянса», — заявил оппозиционер.

3 ноября «Альянс оппозиции» опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook новое изображение, на котором больше нет логотипа «Национального движения».

Позже лидер «Федералистов» Тамар Черголеишвили написала в соцсети:

«Наши двери открыты для всех, кто будет соблюдать правила».

Между тем, член «Национального движения» Анна Цитлидзе утверждала, что в партии узнали об исключении лишь после того, как не обнаружили свой логотип на новом изображении альянса.

«Последние несколько месяцев, особенно после особых нападок на Михаила Саакашвили, мы не проявляли активности в альянсе, но мы его не покидали. Если бы мы решили выйти из альянса, такое решение должны были бы принять политсовет и управляющий совет партии. Такого решения не принималось», — заявила Цитлидзе в интервью телекомпании Pirveli.

«Альянс оппозиции» был создан в марте 2026 года. Девять оппозиционных партий Грузии подписали документ о стратегической координации и совместных действиях. В объединение вошли «Национальное движение», «Ахали», «Гирчи – больше свободы», «Дроа», «Стратегия Агмашенебели», «Европейская Грузия», «Федералисты», «Площадь свободы» и Национально-демократическая партия. Альянс был создан для выработки общей стратегии борьбы с «Грузинской мечтой», защиты независимости и государственности Грузии, а также координации протестной деятельности.

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