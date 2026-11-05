В «Нацдвижении» прокомментировали исключение из «Альянса оппозиции»

В «Национальном движении» комментируют исключение партии из «Альянса оппозиции». Председатель временного управляющего совета ЕНД Ираклий Павленишвили заявил, что в альянсе сочли необходимым официально оформить прекращение участия партии в альянсе, однако ЕНД в последние месяцы и так не участвовало в деятельности альянса.

«Мы и так не были вовлечены в его деятельность. Мы не участвовали в ней опять же ради единства: наше присутствие постоянно провоцировало нападки, на которые затем приходилось отвечать. Вместо того чтобы говорить о преступлениях «Грузинской мечты» и путях решения проблем, обсуждение сводилось к этому. Поэтому ради единства и общей борьбы мы сочли необходимым не участвовать в деятельности альянса», — заявил оппозиционер.

3 ноября «Альянс оппозиции» опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook новое изображение, на котором больше нет логотипа «Национального движения».