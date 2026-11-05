Ника Гварамия: Майе Кохташвили, врачу из Ахметы, на 5 лет запрещено принимать участие в выборах
Удивительная история: Майе Кохташвили, врачу из Ахмета, на пять лет запретили участвовать в выборах — Очевидно, потому, что стало ясно: она пользуется общественным авторитетом — Также стало понятно, что именно поэтому ей и „сфабриковали“ преступление, — пишет в социальной сети один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.
По заявлению Ники Гварамия, всем, кто пользуется общественным влиянием, следует быть осторожными.
«Очевидно также, что осторожными должны быть все, кто пользуется общественным влиянием, даже если они вообще никак не связаны с политической деятельностью.
Теперь посмотрим на контекст: законом ввели такой же запрет для всех, кто когда-либо имел отношение к неправительственной организации.
Продолжим рассматривать контекст: запрещают все оппозиционные партии вместе со связанными с ними лицами, что на практике распространяется и на членов семей, и на друзей, не говоря уже об активистах, сторонниках и жертвователях.
Продолжим: законодательными поправками, внесёнными буквально несколько дней назад, фактически запрещается обжалование содержания итогового протокола выборов, остаётся возможность оспаривать только техническую сторону (на случай, если у кого-нибудь сломался калькулятор и он не умеет складывать столбиком).
Продолжим: и всё это происходит на фоне того, что все комиссии принадлежат им, деньги есть только у них, все оппозиционные телеканалы находятся на грани выживания (вчера „Формула“ и вовсе сгорела), СГБ, улица и полиция действуют единым фронтом против оппозиции и критически настроенных людей, в стране десятки политзаключённых — и это ещё далеко не всё.
А теперь зададим главный вопрос: те, кто говорит, что „если Бидзина назначит выборы, он победит с конституционным большинством и ему даже не придётся прибегать к фальсификациям“, „эта оппозиция ни на что не способна“, „протест ничего не даст“, „бойкот парламентских и местных выборов был на руку „Грузинской мечте““ и так далее, — вы идиоты или считаете идиотом Бидзину?» — пишет Гварамия.
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