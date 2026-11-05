Ника Гварамия: Майе Кохташвили, врачу из Ахметы, на 5 лет запрещено принимать участие в выборах

«Очевидно также, что осторожными должны быть все, кто пользуется общественным влиянием, даже если они вообще никак не связаны с политической деятельностью.

Удивительная история: Майе Кохташвили, врачу из Ахмета, на пять лет запретили участвовать в выборах — Очевидно, потому, что стало ясно: она пользуется общественным авторитетом — Также стало понятно, что именно поэтому ей и „сфабриковали“ преступление, — пишет в социальной сети один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.

Теперь посмотрим на контекст: законом ввели такой же запрет для всех, кто когда-либо имел отношение к неправительственной организации.

Продолжим рассматривать контекст: запрещают все оппозиционные партии вместе со связанными с ними лицами, что на практике распространяется и на членов семей, и на друзей, не говоря уже об активистах, сторонниках и жертвователях.

Продолжим: законодательными поправками, внесёнными буквально несколько дней назад, фактически запрещается обжалование содержания итогового протокола выборов, остаётся возможность оспаривать только техническую сторону (на случай, если у кого-нибудь сломался калькулятор и он не умеет складывать столбиком).

Продолжим: и всё это происходит на фоне того, что все комиссии принадлежат им, деньги есть только у них, все оппозиционные телеканалы находятся на грани выживания (вчера „Формула“ и вовсе сгорела), СГБ, улица и полиция действуют единым фронтом против оппозиции и критически настроенных людей, в стране десятки политзаключённых — и это ещё далеко не всё.

А теперь зададим главный вопрос: те, кто говорит, что „если Бидзина назначит выборы, он победит с конституционным большинством и ему даже не придётся прибегать к фальсификациям“, „эта оппозиция ни на что не способна“, „протест ничего не даст“, „бойкот парламентских и местных выборов был на руку „Грузинской мечте““ и так далее, — вы идиоты или считаете идиотом Бидзину?» — пишет Гварамия.