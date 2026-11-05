Зурабишвили: Грузия – экспериментальный полигон для России

«У нашего выбора есть своя цена: студенты, журналисты и обычные граждане противостоят насилию, задержаниям и ежедневным репрессиям. Наше послание чёткое и ясное: мы не сдадимся! Грузия принадлежит народу!

В ходе выступления Зурабишвили акцентировала внимание на откате демократии в Грузии, репрессивной политике властей в отношении гражданского общества, независимых СМИ и оппозиции. Она заявила, что европейский выбор грузинского народа остаётся неизменным.

Последние 30 лет грузинский народ, выходя на улицы, участвуя в выборах и опросах, говорит о том, что мы хотим Европу, Европу и только Европу. Об этом пятый президент страны Саломе Зурабишвили заявила на форуме «Европейские ценности» в румынском городе Тимишоара. Она добавила, что препятствует европейскому будущему Грузии ее власти и Россия.

Гражданское общество уничтожают с помощью репрессивных законов, независимые СМИ заставляют замолчать посредством цензуры, оппозиционным партиям угрожают запретом. Это не управление страной, а узурпация власти», — заявила Зурабишвили.

По ее словам, евроинтеграцию Грузии власти приостановили вопреки Конституции страны и воле грузинского народа.

Пятый президент также добавила, что Россия ведёт против Грузии непрерывную гибридную кампанию, «и мы для неё — экспериментальный полигон».

«Такая же борьба ведётся и против европейских государств и институтов. Мы видим кибератаки, саботаж, дезинформацию, вмешательство в выборы, экономическое давление, использование коррупции и олигархов. Целью уже является не только территория: мишенью стали наше доверие к выборам, институтам и друг к другу».

По словам Зурабишвили, грузинам навязывают перевёрнутую картину мира: будто Европа посягает на их суверенитет, Запад несёт ответственность за войну, а мира хочет только Россия: «Всё это призвано заставить нас не замечать истинный источник угрозы, перестать защищаться и смириться с происходящим».

Пятый президент призвала не отделять демократию, суверенитет и безопасность друг от друга. По ее словам, Европа становится безопаснее, когда её соседи могут свободно выбирать собственное будущее.

«Цель российских нарративов — заставить нас не видеть истинный источник угрозы, отказаться от самозащиты и смириться с происходящим. Наш ответ должен заключаться в защите демократического выбора: мы должны поддерживать и обеспечивать безопасность тех, кто находится под стражей за защиту фундаментальных свобод; повсюду требовать подотчётности и оставаться верными народу.

Мы должны объединиться в солидарности и действовать скоординированно против дезинформации и кибератак, пока ситуация не ухудшилась», — заявила Саломе Зурабишвили.