Хабеишвили: Куклы Иванишвили повторяют: кто сидит за инакомыслие?! — Я, к примеру, сижу в тюрьме за слово
Их бывший премьер-министр обвиняет их в убийствах, а они ещё смеют подавать голос?! Кто стрелял в Рижвадзе, кто пытался его убить, кого наказали? Если в него не стреляли, то кто его шантажировал? Есть ли хоть какие-то ответы? Кто несёт ответственность за то, что в тюрьмах устраивают бойни и заводят „извне“ людей, с которыми у них всё согласовано, чтобы избивать заключённых? — об этом пишет в письме из тюрьмы один из лидеров «Единого национального движения» Леван Хабеишвили.
В своём послании Хабеишвили комментирует оценки представителей «Грузинской мечты» доклада Еврокомиссии, касающегося вопроса незаконно заключённых под стражу.
«Я один из последних среди тех, кто находится в незаконном заключении у режима, но…
Сегодня марионетки Иванишвили с высоко поднятой головой спрашивают: кто сидит за инакомыслие?!
Вот я, например, нахожусь в тюрьме за слова! Мне не вменяют никаких действий, поступков или даже того насилия, которое они сами выдумывают! Мне вменяют то, что я говорю! За то, что я выступал на телеканалах и говорил, что режим Иванишвили должен быть свергнут, мне назначили почти три года (!) заключения! Мне не вменяют ни одного, подчёркиваю — ни одного действия! Только слова!!!
Британец ошибается, немец не понял, Франция лжёт, Польша плохая, Америка погрязла во лжи — весь мир лжёт, и только Иванишвили, Кобахидзе и Папуашвили правы! На Земле не найти никого, кто разделял бы их взгляды!
„Саная распространяет непристойность“, — говорит покровитель Кавелашвили и Самхарадзе… Гордулани и депутаты от „Грузинской мечты“ не являются насильниками, когда они коллективно напали на представителя партии Гахария? А Амаглобели виновата?!
Около 500 человек подвергли пыткам — и кого наказали?!
Их бывший премьер-министр обвиняет их в убийствах, а они ещё смеют подавать голос?!
Кто стрелял в Рижвадзе?! Кто пытался его убить?! Кого наказали?! Если в него не стреляли, то кто его шантажировал?!
Есть ли хоть какие-то ответы?!
Кто несёт ответственность за то, что в тюрьмах устраивают бойни и заводят „извне“ людей, с которыми у них всё согласовано, чтобы избивать заключённых?!
Ничего более наглого и бессовестного я не видел!» — пишет Леван Хабеишвили.
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