Джапаридзе: Если Конституционный суд оформит то, чего хочет „Грузинская мечта“, наше государство и каждый наш гражданин понесут непоправимый ущерб

Если Конституционный суд оформит то, чего хочет „Грузинская мечта“, наше государство и каждый наш гражданин понесут непоправимый ущерб, — заявил лидер «Лело — Сильная Грузия» Бадри Джапаридзе после встречи лидеров партии с представителями экспертного сообщества, на которой обсуждался процесс о запрете политических партий.

По словам Джапаридзе, все вместе должны постараться не допустить «непоправимых последствий для каждого нашего гражданина».

«Встреча была направлена на то, чтобы выслушать мнения представителей нашего общества о процессе, который проходил на прошлой неделе в Батуми, в Конституционном суде. Между представителями общества и нами существует полное совпадение взглядов в том, что этот процесс направлен не только против упразднения партий, но и против западного, свободного мира, а также против тех партий, которые хотят видеть Грузию в европейской семье. Этот процесс направлен против значительной части общества, которая хочет, чтобы Грузия была частью европейской семьи, чтобы Грузия была суверенным, сильным и процветающим государством. Именно против этой части общества и направлен данный процесс.