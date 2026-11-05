Джапаридзе: Если Конституционный суд оформит то, чего хочет „Грузинская мечта“, наше государство и каждый наш гражданин понесут непоправимый ущерб
Если Конституционный суд оформит то, чего хочет „Грузинская мечта“, наше государство и каждый наш гражданин понесут непоправимый ущерб, — заявил лидер «Лело — Сильная Грузия» Бадри Джапаридзе после встречи лидеров партии с представителями экспертного сообщества, на которой обсуждался процесс о запрете политических партий.
По словам Джапаридзе, все вместе должны постараться не допустить «непоправимых последствий для каждого нашего гражданина».
«Встреча была направлена на то, чтобы выслушать мнения представителей нашего общества о процессе, который проходил на прошлой неделе в Батуми, в Конституционном суде. Между представителями общества и нами существует полное совпадение взглядов в том, что этот процесс направлен не только против упразднения партий, но и против западного, свободного мира, а также против тех партий, которые хотят видеть Грузию в европейской семье. Этот процесс направлен против значительной части общества, которая хочет, чтобы Грузия была частью европейской семьи, чтобы Грузия была суверенным, сильным и процветающим государством. Именно против этой части общества и направлен данный процесс.
Последствия этого процесса уже имеют огромную разрушительную силу для нашей страны. Если Конституционный суд оформит то, чего хочет „Грузинская мечта“, наше государство и каждый наш гражданин понесут непоправимый ущерб!
Иск, который подала „Грузинская мечта“, не имеет никакого отношения к праву.
Поэтому наша задача сейчас — всем вместе постараться не допустить непоправимых последствий для нашей страны, нашего государства, нашей независимости и каждого нашего гражданина», — отметил Бадри Джапаридзе.
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