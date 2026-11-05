Зурабишвили: «Власти Грузии уничтожают гражданское общество и ограничивают свободу СМИ»
Происходящее в Грузии является не управлением страной, а узурпацией власти, заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления на форуме «Европейские ценности» в румынском городе Тимишоара. Власти страны уничтожают гражданское общество репрессивными законами, ограничивают независимые СМИ с помощью цензуры и угрожают запретом оппозиционным партиям, сказала Зурабишвили.
Она также подчеркнула, что власти страны приостановили процесс европейской интеграции вопреки Конституции и воле грузинского народа. Об этом она сказала на форуме «Европейские ценности» в румынском городе Тимишоара.
«Студенты, журналисты и рядовые граждане противостоят насилию, задержаниям и ежедневным репрессиям. Наше послание ясно и недвусмысленно: мы не сдадимся! Грузия принадлежит народу! Власти приостановили европейскую интеграцию нашей страны вопреки Конституции и воле грузинского народа. Последние 30 лет грузинский народ на улицах, на выборах и в ходе опросов заявляет, что хочет в Европу, в Европу и только в Европу!» — сказала Зурабишвили.
Она также повторила утверждение, что Россия ведёт против Грузии непрерывную гибридную кампанию, используя кибератаки, саботаж, дезинформацию, вмешательство в выборы и экономическое давление. Зурабишвили отметила, что подобные угрозы направлены также против европейских государств и институтов.
«Мы не можем отделять демократию, суверенитет и безопасность друг от друга. Европа становится безопаснее, когда её соседи могут свободно выбирать своё будущее», — заявила пятый президент Грузии.
Она призвала к солидарности и скоординированным действиям против дезинформации и кибератак, а также заявила, что сторонники европейского курса Грузии не намерены сдаваться.
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