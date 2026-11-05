Аппарат Парламента Грузии планирует приобрести годовую лицензию ChatGPT Business для 7 сотрудников
Аппарат Парламента Грузии планирует приобрести годовую лицензию цифровой платформы искусственного интеллекта ChatGPT Business для 7 сотрудников за 10 500 лари, сообщает грузинская редакция «Радио Свобода».
Эта информация стала известна из документов, опубликованных на сайте государственных закупок 4 ноября.
Руководитель Аппарата Парламента Каха Окроджанашвили 21 октября подписал приказ, из которого следует, что аппарат желает приобрести годовой сервис бизнес-пакета ChatGPT — и, как написано в приказе, «осуществить государственную закупку путем упрощенной закупки посредством оформления подписки через интернет».
В загруженных документах указано, что Бюджетному офису Аппарата Парламента это необходимо для:
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«обеспечения анализа данных, автоматизации процессов, подготовки аналитических документов и обработки статистической информации»;
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а также для «макроэкономического прогнозирования, автоматизации сбора информации и данных из внешних источников».
Там же указано, что использование пакета «ChatGPT Business» «существенно поспособствует оптимизации и автоматизации рабочих процессов, быстрому анализу больших объемов данных/текстов, эффективному перераспределению рабочего времени и значительному повышению общей операционной продуктивности ведомства».
Исполняющий обязанности руководителя Аппарата Парламента Георгий Макарашвили 4 ноября обратился с заявлением к председателю ЮЛПП «Агентство государственных закупок» Георгию Лацабидзе с просьбой выдать согласие на данную закупку.
Настоящее заявление в настоящее время находится на этапе рассмотрения, а срок получения ответа — до 10 ноября.
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