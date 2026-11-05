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Политика

Мэрия Тбилиси заявила об угрозах сотрудникам из-за скандала вокруг захоронений бродячих собак

Новости - Грузия

Мэрия Тбилиси призвала правоохранительные органы расследовать факты угроз и давления в адрес сотрудников Агентства по мониторингу животных, обвинив «политически ангажированные группы» в попытке дестабилизации и препятствовании работе муниципалитета.

Заявление стало ответом на скандал вокруг расследования TV Pirveli о массовых ночных захоронениях в пригороде Тбилиси бродячих собак, якобы ликвидированных муниципальными службами. После эфира зоозащитники провели акцию протеста у здания правительства Грузии, потребовали расследовать действия властей и разрыли одно из захоронений, чтобы извлечь останки для экспертизы.

«Группа лиц, прикрываясь защитой животных, мешает работе службы, подвергает травле наших сотрудников, раскапывает захоронения и создает угрозу как для самих животных, так и для населения Тбилиси», — говорится в заявлении мэрии.

Власти подчеркнули, что захоронения на территории специализированного предприятия «Гермес» законны, а ночное время их проведения обусловлено дневным сбором тел животных, погибших от естественных причин или в ДТП.

В мэрии категорически отвергли обвинения в массовом уничтожении бездомных собак, заявив, что регулирование их численности осуществляется исключительно путем стерилизации.

Ситуацию ранее прокомментировал и мэр Тбилиси Каха Каладзе, назвавший действия активистов «неадекватными» и заявивший, что несколько человек из них «нужно забрать и усыпить прямо сегодня». Мэр позже пояснил, что выражался фигурально, однако зоозащитники расценили его слова как угрозу и обратились в прокуратуру. Прокуратура Грузия отказалась возбуждать уголовное дело из-за отсутствия состава преступления. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе поддержал мэра, заявив, что его слова были сказаны в переносном смысле.

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