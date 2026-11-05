Мэрия Тбилиси заявила об угрозах сотрудникам из-за скандала вокруг захоронений бродячих собак

Мэрия Тбилиси призвала правоохранительные органы расследовать факты угроз и давления в адрес сотрудников Агентства по мониторингу животных, обвинив «политически ангажированные группы» в попытке дестабилизации и препятствовании работе муниципалитета.

Заявление стало ответом на скандал вокруг расследования TV Pirveli о массовых ночных захоронениях в пригороде Тбилиси бродячих собак, якобы ликвидированных муниципальными службами. После эфира зоозащитники провели акцию протеста у здания правительства Грузии, потребовали расследовать действия властей и разрыли одно из захоронений, чтобы извлечь останки для экспертизы.

«Группа лиц, прикрываясь защитой животных, мешает работе службы, подвергает травле наших сотрудников, раскапывает захоронения и создает угрозу как для самих животных, так и для населения Тбилиси», — говорится в заявлении мэрии.