Бидзина Иванишвили встретился с Послом Израиля в Грузии
Основатель и почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили встретился с Послом Израиля в Грузии Валидом Абу Хайя.
По информации, распространенной правящей партией, на встрече, состоявшейся в центральном офисе партии, стороны обсудили тесное сотрудничество между двумя странами и позитивную динамику, наблюдающуюся в этом направлении в различных сферах.
«Был подчеркнут 26-вековой характер отношений между Грузией и Израилем, а также политические отношения между двумя народами, основанные на особой дружбе. Кроме того, внимание было уделено сложившейся в мире геополитической ситуации и еще раз подчеркнута важность мира и стабильности, достигаемых дипломатическим путем, на благо стран и народов.
Бидзина Иванишвили пожелал Валиду Абу Хайя успехов в дальнейшей деятельности. На встрече была выражена готовность к еще большему укреплению дружбы и партнерства между Грузией и Израилем», — сказано в распространенном пресс-релизе «Грузинской мечты».
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