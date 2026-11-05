Каха Гоголашвили: Следует ожидать только ухудшения политики в отношении США

«Мы прекрасно знаем, что шанс наладить отношения с «республиканцами» у них еще был, конкретно с MAGA, с той частью «республиканцев», которых беспокоят транзакционные идеи с Россией. «Демократы», конечно же, большая головная боль. Для «демократов» главный лозунг — это ценности, поддержка демократии и т. д. В этом контексте мы отлично знаем, что от демократов исходило гораздо больше критики в адрес Грузии, плюс традиционно, а сейчас тем более, они находятся в намного лучших отношениях с европейцами. Они не будут действовать против Европы. Если была надежда на то, что администрация Трампа противостоит Евросоюзу, настроена к нему скептически и это удастся использовать, то теперь это сделать уже не получится, потому что у администрации больше нет силы. Фактически возможность давления получают демократы», — заявил Каха Гоголашвили.

В эфире «Палитраньюс» Каха Гоголашвили заявил, что если у «Грузинской мечты» до сих пор была надежда на то, что администрация Трампа противостоит Европе и это можно будет использовать, то «демократы» находятся в намного лучших отношениях с европейцами.

«»Демократы» — это очень большая головная боль для «Грузинской мечты», следует ожидать только ухудшения политики в отношении США. Что касается отчета Еврокомиссии и заявлений о том, что замечания приниматься не будут: не примешь — и не надо, просто не сможешь вступить», — так исследователь политики ЕС Каха Гоголашвили ответил на вопрос о том, какой может быть политика США в отношении Грузии после победы «демократов» на промежуточных выборах и стоит ли ожидать изменений.

Что касается отношений с Европой и последнего пакета расширения ЕС, который стал предметом критики со стороны лидеров «Грузинской мечты», Гоголашвили отмечает, что Еврокомиссия готовит отчеты уже 35 лет, и до сих пор ни у кого не возникало вопроса о том, насколько ее отчеты достоверны.

По словам Гоголашвили, заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что «мы не примем замечания и примем только то, что нам понравится», является абсолютным нонсенсом.

«Отчет Еврокомиссии, который мы видим, — эта традиция сформировалась с 1993 года, со времени введения Копенгагенских критериев, это явление периода после большого расширения. Еврокомиссия готовит этот отчет уже 35 лет, и пока ни с чьей стороны не ставился вопрос о том, достоверен ли отчет Еврокомиссии.

Евросоюз ведь мог просто сказать: давай я расширюсь таким методом, поставлю стране условия, она их выполнит, я проверю эти условия и скажу, достойна ли она расширения. Но у Евросоюза куда более демократичный подход. Они говорят: я разделю эти условия на 35 глав, каждая глава очень глубокая и важная, и я буду вести переговоры для того, чтобы вместе со страной обсудить свои оценки, выслушать ее мнение о том, насколько ее законодательство приближается к моему законодательству, ее подходы — к моей институциональной системе, к моей политике, к моим ценностным взглядам и т. д. Это чисто демократический, но в то же время хорошо прописанный, жесткий процесс, который нельзя изменить по своему желанию.

То, что мы услышали из заявления Ираклия Кобахидзе — «мы не примем замечания и примем только то, что нам понравится» (он прямо сказал это в интервью) — абсолютный нонсенс. Не примешь — и не надо, просто не сможешь вступить в Евросоюз. С самого начала, когда ты начинал процесс вступления в ЕС, ты ведь знал, что существуют Копенгагенские критерии, существует опыт множества стран, прочел бы, какого типа требования предъявляет Евросоюз к кандидату. Это знают все, это открытая информация, она публикуется на сайте», — заявил Каха Гоголашвили.