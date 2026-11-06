Делегация МВД Грузии совершила визит в Турцию

Делегация Министерства внутренних дел Грузии в составе руководителей различных подразделений совершила рабочий визит в Турецкую Республику.

В рамках визита члены делегации провели встречи с руководителями Департамента по борьбе с контрабандой и организованной преступностью Национальной полиции Турции, департаментов Интерпола и Европола, Международной академии по борьбе с наркотиками и организованной преступностью, а также Департамента иностранных дел.

На встречах стороны обсудили сотрудничество между Грузией и Турецкой Республикой в ​​сфере правоохранительной деятельности, планы на будущее и возможности для осуществления совместной деятельности.