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Политика

Делегация МВД Грузии совершила визит в Турцию

Делегация Министерства внутренних дел Грузии в составе руководителей различных подразделений совершила рабочий визит в Турецкую Республику.

В рамках визита члены делегации провели встречи с руководителями Департамента по борьбе с контрабандой и организованной преступностью Национальной полиции Турции, департаментов Интерпола и Европола, Международной академии по борьбе с наркотиками и организованной преступностью, а также Департамента иностранных дел.

На встречах стороны обсудили сотрудничество между Грузией и Турецкой Республикой в ​​сфере правоохранительной деятельности, планы на будущее и возможности для осуществления совместной деятельности.

Особое внимание было уделено укреплению сотрудничества между правоохранительными органами двух стран в борьбе с организованной преступностью, обмену опытом и дальнейшему углублению партнерских отношений.

В состав делегации Министерства внутренних дел Грузии вошли руководители Центральной уголовной полиции, патрульной полиции и полиции Аджарии, а также пограничной полиции.

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