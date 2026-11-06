Исполняющая обязанности посла США Кортни Остриан встретилась с министром финансов Лашей Хуцишвили
Согласно информации, распространенной Посольством США в Грузии, исполняющая обязанности посла Кортни Остриан встретилась с министром финансов Лашей Хуцишвили.
Согласно опубликованной информации, главным предметом обсуждения между сторонами стали экономические связи между двумя странами, в частности развитие инфраструктуры Среднего коридора.
«Встреча состоялась для обсуждения экономических связей между Соединенными Штатами Америки и Грузией, в том числе развития инфраструктуры Среднего коридора и других возможностей для американских компаний», — пишет Посольство США.
На встрече также присутствовал офицер посольства по вопросам экономики и коммерции Амир Алави.
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