Первая леди Грузии Тамар Багратиони встретилась с Папой Римским в Ватикане

Первая леди Грузии Тамар Багратиони встретилась в Ватикане с Папой Римским Львом XIV. Тамар Багратиони передала понтифику слова уважения от президента Грузии и грузинского народа, а также пожелала ему долгих лет жизни.

Встреча состоялась при организации и содействии чрезвычайного и полномочного посла Грузии при Святом Престоле Давида Меквабишвили.

Первая леди вручила Папе Римскому памятный подарок — расписанное вручную керамическое изделие, изготовленное в женском монастыре Святой Нино в Фока.

Во встрече также приняла участие чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Итальянской Республике Тамар Лилуашвили.